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В США привели к присяге нового министра финансов
В США привели к присяге нового министра финансов - 29.01.2025, ПРАЙМ
В США привели к присяге нового министра финансов
Американский инвестор Скотт Бессент приведен к присяге в качестве нового министра финансов США, сообщили в ведомстве. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T01:58+0300
2025-01-29T01:58+0300
2025-01-29T01:58+0300
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ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Американский инвестор Скотт Бессент приведен к присяге в качестве нового министра финансов США, сообщили в ведомстве.
"Скотт Бессент приведен к присяге в качестве 79-го министра финансов судьей Верховного суда Бреттом Кавано 28 января 2025 года", - говорится в распространенном релизе.
Отмечается, что на данном посту Бессенту предстоит отвечать за поддержание экономики страны, содействие росту и созданию рабочих мест для американцев.
"Он также отвечает за укрепление национальной безопасности США путем борьбы с экономическими угрозами и защиты финансовой системы", - добавили в минфине.
Ранее сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост нового министра финансов страны. За Бессента отдали свои голоса 68 членов верхней палаты конгресса, против - 29, трое конгрессменов не голосовали.
Бессент выступает за ужесточение санкций против России, особенно в нефтяной сфере, для давления на Москву с целью достижения договоренностей по Украине. Он также поддержал введение ограничений на поставки товаров из Китая.
Бессент родился в августе 1962 года в городе Конвей (штат Южная Каролина). В 1984 году окончил Йельский университет. Прошел стажировку у финансового менеджера Джима Роджерса, первого партнера Джорджа Сороса и соучредителя Quantum Fund.
С 1991 по 2000 год работал в Фонде Сороса (Soros Fund Management) в должности главы британского подразделения. После ухода стал индивидуальным инвестором и основал собственный хедж-фонд Bessent Capital, базирующийся в Лондоне и Нью-Йорке.
В 2016 году основал фонд Key Square Group с капиталом в 4,5 миллиарда долларов. Является также вице-президентом фонда Bessent-Freeman Family Foundation. Бессент обещал уйти с должности генерального директора хедж-фонда Key Square Group и продать свою долю в партнерстве после утверждения в должности министра финансов.
Бессент ранее являлся донором Демократической партии США, но в последние годы начал поддерживать идеи Дональда Трампа и был консультантом его предвыборного штаба по экономическим вопросам.
Бессент признан одним из самых уважаемых менеджеров макрохедж-фондов в мире. Состояние инвестора оценивается в 700 миллионов долларов.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
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финансы, сша, москва, украина, джордж сорос, джим роджерс, дональд трамп, верховный суд
Экономика, Финансы, США, МОСКВА, УКРАИНА, Джордж Сорос, Джим Роджерс, Дональд Трамп, Верховный суд
В США привели к присяге нового министра финансов
Американский инвестор Бессент приведен к присяге в качестве нового министра финансов США
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Американский инвестор Скотт Бессент приведен к присяге в качестве нового министра финансов США, сообщили в ведомстве.
"Скотт Бессент приведен к присяге в качестве 79-го министра финансов судьей Верховного суда Бреттом Кавано 28 января 2025 года", - говорится в распространенном релизе.
Отмечается, что на данном посту Бессенту предстоит отвечать за поддержание экономики страны, содействие росту и созданию рабочих мест для американцев.
"Он также отвечает за укрепление национальной безопасности США путем борьбы с экономическими угрозами и защиты финансовой системы", - добавили в минфине.
Ранее сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост нового министра финансов страны. За Бессента отдали свои голоса 68 членов верхней палаты конгресса, против - 29, трое конгрессменов не голосовали.
Бессент выступает за ужесточение санкций против России, особенно в нефтяной сфере, для давления на Москву с целью достижения договоренностей по Украине. Он также поддержал введение ограничений на поставки товаров из Китая.
Бессент родился в августе 1962 года в городе Конвей (штат Южная Каролина). В 1984 году окончил Йельский университет. Прошел стажировку у финансового менеджера Джима Роджерса, первого партнера Джорджа Сороса и соучредителя Quantum Fund.
С 1991 по 2000 год работал в Фонде Сороса (Soros Fund Management) в должности главы британского подразделения. После ухода стал индивидуальным инвестором и основал собственный хедж-фонд Bessent Capital, базирующийся в Лондоне и Нью-Йорке.
В 2016 году основал фонд Key Square Group с капиталом в 4,5 миллиарда долларов. Является также вице-президентом фонда Bessent-Freeman Family Foundation. Бессент обещал уйти с должности генерального директора хедж-фонда Key Square Group и продать свою долю в партнерстве после утверждения в должности министра финансов.
Бессент ранее являлся донором Демократической партии США, но в последние годы начал поддерживать идеи Дональда Трампа и был консультантом его предвыборного штаба по экономическим вопросам.
Бессент признан одним из самых уважаемых менеджеров макрохедж-фондов в мире. Состояние инвестора оценивается в 700 миллионов долларов.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.