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Стубб усомнился в случайности повреждения кабелей на Балтике - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Стубб усомнился в случайности повреждения кабелей на Балтике
Стубб усомнился в случайности повреждения кабелей на Балтике - 29.01.2025, ПРАЙМ
Стубб усомнился в случайности повреждения кабелей на Балтике
Президент Финляндии Александр Стубб усомнился в том, что повреждения кабелей в Балтийском море являются результатом случайных совпадений. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T17:12+0300
2025-01-29T17:13+0300
финляндия
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб усомнился в том, что повреждения кабелей в Балтийском море являются результатом случайных совпадений. Ранее латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января, вероятно, из-за внешнего воздействия. Прокуратура Швеции позднее сообщила о задержании болгарского сухогруза "Вежен", подозреваемого в повреждении кабеля. "Довольно трудно определить факторы, повлекшие повреждение кабелей в Балтийском море, но наша отправная точка в том, что отключения, наблюдаемые в последние месяцы, не могут быть совпадением", - приводит его слова агентство STT. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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финляндия, связь
ФИНЛЯНДИЯ, связь
17:12 29.01.2025 (обновлено: 17:13 29.01.2025)
 
Стубб усомнился в случайности повреждения кабелей на Балтике

Президент Финляндии усомнился в случайности повреждения кабелей на дне Балтийского моря

© yle.fi#Александр Стубб
#Александр Стубб
© yle.fi
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб усомнился в том, что повреждения кабелей в Балтийском море являются результатом случайных совпадений.
Ранее латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января, вероятно, из-за внешнего воздействия. Прокуратура Швеции позднее сообщила о задержании болгарского сухогруза "Вежен", подозреваемого в повреждении кабеля.
"Довольно трудно определить факторы, повлекшие повреждение кабелей в Балтийском море, но наша отправная точка в том, что отключения, наблюдаемые в последние месяцы, не могут быть совпадением", - приводит его слова агентство STT.
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
Угадайте. Названо судно, подозреваемое в повреждении кабеля на Балтике
26 января, 21:51
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
 
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