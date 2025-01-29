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Deutsche Bank проиграл дело о запрете на суды с "Русхимальянсом" за рубежом - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Deutsche Bank проиграл дело о запрете на суды с "Русхимальянсом" за рубежом
Deutsche Bank проиграл дело о запрете на суды с "Русхимальянсом" за рубежом - 29.01.2025, ПРАЙМ
Deutsche Bank проиграл дело о запрете на суды с "Русхимальянсом" за рубежом
Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу Deutsche Bank Aktiengesellshaft на определение суда первой инстанции, наложившего запрет на... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T17:38+0300
2025-01-29T17:38+0300
бизнес
банки
русхимальянс
deutsche bank
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу Deutsche Bank Aktiengesellshaft на определение суда первой инстанции, наложившего запрет на судебные разбирательства этого банка с компанией "Русхимальянс" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи") за рубежом, следует из материалов дела. "Определение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.10.2024... оставить без изменения, а кассационную жалобу... Deutsche Bank Aktiengesellschaft... без удовлетворения", – говорится в резолютивной части постановления кассационного суда. Мотивировочная часть документа пока не опубликована. Согласно определению суда первой инстанции, которое подтвердил кассационный суд, Deutsche Bank Aktiengesellshaft, в частности, запрещено, продолжать разбирательство против "Русхимальянса" в связи с банковской гарантией, выданной в сентябре 2021 года, в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате. Также банку запрещается продолжать любые разбирательства из-за этой гарантии в государственных судах Великобритании "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Этот запрет распространяется и на разбирательство в Высоком Суде Правосудия Англии и Уэльса о запрете "Русхимальянсу" судиться с Deutsche Bank Aktiengesellschaft в России. В случае нарушения любого из этих запретов с Deutsche Bank Aktiengesellschaft в пользу "Русхимальянса" будет взыскана судебная неустойка в размере около 238,6 миллиона евро, определил арбитражный суд Петербурга. Как сообщалось, арбитражный суд Северо-Западного округа накануне также оставил в силе судебные акты о взыскании с Deutsche Bank по иску ООО "Русхимальянс" более 238,6 миллиона евро (более 24,2 миллиарда рублей по текущему курсу). "Русхимальянс" в этом иске, поданном в июне 2023 года, потребовал взыскать с Deutsche Bank выплату по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года в размере более 238,1 миллиона евро, неустойку за просрочку исполнения обязательства по осуществлению этой выплаты в размере около 480 тысяч евро по состоянию на дату подачи искового заявления, а также неустойку за период с даты подачи искового заявления по дату фактического исполнения обязательства. Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. "Дойче Банк" входит в 100 крупнейших кредитных организаций в России. В свою очередь "Русхимальянс" ведет в районе Усть-Луги под Санкт-Петербургом строительство комплекса переработки этансодержащего газа. А одним из подрядчиков выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контрактов. Гарантия Deutsche Bank, как и ряда других немецких банков, обеспечивала обязательства Linde по контракту от 9 сентября 2021 года на строительство завода по переработке сжиженного природного газа. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.
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бизнес, банки, русхимальянс, deutsche bank
Бизнес, Банки, Русхимальянс, Deutsche Bank
17:38 29.01.2025
 
Deutsche Bank проиграл дело о запрете на суды с "Русхимальянсом" за рубежом

Deutsche Bank проиграл в суде дело о запрете на суды с "Русхимальянсом" за рубежом

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу Deutsche Bank Aktiengesellshaft на определение суда первой инстанции, наложившего запрет на судебные разбирательства этого банка с компанией "Русхимальянс" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи") за рубежом, следует из материалов дела.
"Определение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.10.2024... оставить без изменения, а кассационную жалобу... Deutsche Bank Aktiengesellschaft... без удовлетворения", – говорится в резолютивной части постановления кассационного суда.
Мотивировочная часть документа пока не опубликована. Согласно определению суда первой инстанции, которое подтвердил кассационный суд, Deutsche Bank Aktiengesellshaft, в частности, запрещено, продолжать разбирательство против "Русхимальянса" в связи с банковской гарантией, выданной в сентябре 2021 года, в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.
Также банку запрещается продолжать любые разбирательства из-за этой гарантии в государственных судах Великобритании "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Этот запрет распространяется и на разбирательство в Высоком Суде Правосудия Англии и Уэльса о запрете "Русхимальянсу" судиться с Deutsche Bank Aktiengesellschaft в России.
В случае нарушения любого из этих запретов с Deutsche Bank Aktiengesellschaft в пользу "Русхимальянса" будет взыскана судебная неустойка в размере около 238,6 миллиона евро, определил арбитражный суд Петербурга.
Как сообщалось, арбитражный суд Северо-Западного округа накануне также оставил в силе судебные акты о взыскании с Deutsche Bank по иску ООО "Русхимальянс" более 238,6 миллиона евро (более 24,2 миллиарда рублей по текущему курсу). "Русхимальянс" в этом иске, поданном в июне 2023 года, потребовал взыскать с Deutsche Bank выплату по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года в размере более 238,1 миллиона евро, неустойку за просрочку исполнения обязательства по осуществлению этой выплаты в размере около 480 тысяч евро по состоянию на дату подачи искового заявления, а также неустойку за период с даты подачи искового заявления по дату фактического исполнения обязательства.
Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. "Дойче Банк" входит в 100 крупнейших кредитных организаций в России. В свою очередь "Русхимальянс" ведет в районе Усть-Луги под Санкт-Петербургом строительство комплекса переработки этансодержащего газа. А одним из подрядчиков выступила немецкая инжиниринговая компания Linde.
В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контрактов. Гарантия Deutsche Bank, как и ряда других немецких банков, обеспечивала обязательства Linde по контракту от 9 сентября 2021 года на строительство завода по переработке сжиженного природного газа. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.
Судейский молоток
Landesbank заплатит "Русхимальянсу" 52 миллиона евро при нарушении запрета
11:37
 
БизнесБанкиРусхимальянсDeutsche Bank
 
 
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