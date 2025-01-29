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В России выросло число легальных точек продажи табака в 2024 году

В России выросло число легальных точек продажи табака в 2024 году - 29.01.2025, ПРАЙМ

В России выросло число легальных точек продажи табака в 2024 году

Количество легальных точек продажи табака в 2024 году выросло на 30% в годовом выражении - до 414 тысяч, рассказал директор по защите оборота легальной... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T17:59+0300

2025-01-29T17:59+0300

2025-01-29T17:59+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Количество легальных точек продажи табака в 2024 году выросло на 30% в годовом выражении - до 414 тысяч, рассказал директор по защите оборота легальной продукции ЦРПТ Максим Курганский на пресс-конференции по результатам VII всероссийского исследования нелегального рынка табачной продукции в России. "Количество розничных точек, которые торгуют табачной продукцией, увеличилось в общей сложности на 30%. Если на конец 2023 года их было 321 тысяча, то на конец 2024 года мы зафиксировали более 414 тысяч", – сказал Курганский. Он отметил, что сегодня на табачном рынке в РФ работают 104,8 тысячи компаний, причем пятая часть из них начали деятельность только в 2024 году. Рост числа легальных точек привел к увеличению объема продаж сигарет. И заметнее всего он вырос в тех федеральных округах, где больше всего снизилась доля нелегальной торговли. "Так, в Северо-Западном федеральном округе уровень незаконной торговли табаком снизился с 14,1% во втором квартале 2024 года до 11% в третьем–четвертом кварталах, а продажи сигарет за год увеличились на 6%. В Центральном федеральном округе доля нелегальной торговли снизилась с 14,1% до 12%, а продажи увеличились на 7,8%. В Южном федеральном округе уровень незаконного оборота уменьшился с 17,1% до 15,8% с одновременным ростом продаж на 12,3%. В Сибирском округе незаконный оборот снизился с 8% до 6,4%, а продажи увеличились на 12,6%", - рассказал Курганский. Эксперт напомнил, что 1 декабря 2023 года завершилось внедрение маркировки для последней группы табачной продукции - никотиносодержащих жидкостей. Это позволило взять под контроль весь табачный рынок. "За вторую половину 2024 года сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 5 нелегальных производств никотиносодержащей продукции. В общей сложности только готовой к реализации немаркированной продукции было изъято более 670 тысяч единиц на сумму более 500 миллионов рублей", - добавил он.

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москва, црпт, табак