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"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам

"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам - 29.01.2025, ПРАЙМ

"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам

"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам на 13,4%, сообщается в корпоративной газете компании "Нефтяные вести". | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T11:05+0300

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татнефть

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам на 13,4%, сообщается в корпоративной газете компании "Нефтяные вести". "В компании подписано решение о повышении с 1 января 2025 года тарифных ставок (окладов) всех работников на 13,4%", – говорится в сообщении. Компания в прошлом году сообщала, что в соответствии с бизнес-планами индексация заработной платы проводится в "Татнефти" ежегодно. С 1 января 2024 года оплата труда в компании выросла на 7,9%. "Работники компании – это ее основа. "Татнефть" ежегодно повышает зарплату, заботясь о благосостоянии работников и их семей, несмотря на все внешние факторы", – подчеркнул начальник управления по работе с персоналом Андрей Глазков, чьи слова приводятся в газете. "‎Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.

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татнефть, россия