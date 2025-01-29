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"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам - 29.01.2025, ПРАЙМ
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"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам
"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам
"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам на 13,4%, сообщается в корпоративной газете компании "Нефтяные вести". | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:05+0300
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татнефть
россия
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам на 13,4%, сообщается в корпоративной газете компании "Нефтяные вести". "В компании подписано решение о повышении с 1 января 2025 года тарифных ставок (окладов) всех работников на 13,4%", – говорится в сообщении. Компания в прошлом году сообщала, что в соответствии с бизнес-планами индексация заработной платы проводится в "Татнефти" ежегодно. С 1 января 2024 года оплата труда в компании выросла на 7,9%. "Работники компании – это ее основа. "Татнефть" ежегодно повышает зарплату, заботясь о благосостоянии работников и их семей, несмотря на все внешние факторы", – подчеркнул начальник управления по работе с персоналом Андрей Глазков, чьи слова приводятся в газете. "‎Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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татнефть, россия
Татнефть, РОССИЯ
11:05 29.01.2025
 
"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам

"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам на 13,4 процента

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк"Татнефть"
Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам на 13,4%, сообщается в корпоративной газете компании "Нефтяные вести".
"В компании подписано решение о повышении с 1 января 2025 года тарифных ставок (окладов) всех работников на 13,4%", – говорится в сообщении.
Компания в прошлом году сообщала, что в соответствии с бизнес-планами индексация заработной платы проводится в "Татнефти" ежегодно. С 1 января 2024 года оплата труда в компании выросла на 7,9%.
"Работники компании – это ее основа. "Татнефть" ежегодно повышает зарплату, заботясь о благосостоянии работников и их семей, несмотря на все внешние факторы", – подчеркнул начальник управления по работе с персоналом Андрей Глазков, чьи слова приводятся в газете.
"‎Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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