https://1prime.ru/20250129/tatneft-854519587.html
"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам
"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам
"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам на 13,4%, сообщается в корпоративной газете компании "Нефтяные вести". | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:05+0300
2025-01-29T11:05+0300
2025-01-29T11:05+0300
татнефть
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83928/17/839281775_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_08992a2ad606b7db073e6ed896829fa3.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам на 13,4%, сообщается в корпоративной газете компании "Нефтяные вести". "В компании подписано решение о повышении с 1 января 2025 года тарифных ставок (окладов) всех работников на 13,4%", – говорится в сообщении. Компания в прошлом году сообщала, что в соответствии с бизнес-планами индексация заработной платы проводится в "Татнефти" ежегодно. С 1 января 2024 года оплата труда в компании выросла на 7,9%. "Работники компании – это ее основа. "Татнефть" ежегодно повышает зарплату, заботясь о благосостоянии работников и их семей, несмотря на все внешние факторы", – подчеркнул начальник управления по работе с персоналом Андрей Глазков, чьи слова приводятся в газете. "Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
https://1prime.ru/20241226/dividendy-853881124.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83928/17/839281775_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2bc38411fda16fc94eeca451fdfb618f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татнефть, россия
"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам
"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам на 13,4 процента
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам на 13,4%, сообщается в корпоративной газете компании "Нефтяные вести".
"В компании подписано решение о повышении с 1 января 2025 года тарифных ставок (окладов) всех работников на 13,4%", – говорится в сообщении.
Компания в прошлом году сообщала, что в соответствии с бизнес-планами индексация заработной платы проводится в "Татнефти" ежегодно. С 1 января 2024 года оплата труда в компании выросла на 7,9%.
"Работники компании – это ее основа. "Татнефть" ежегодно повышает зарплату, заботясь о благосостоянии работников и их семей, несмотря на все внешние факторы", – подчеркнул начальник управления по работе с персоналом Андрей Глазков, чьи слова приводятся в газете.
"Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года