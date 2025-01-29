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В якутском Тикси восстановили электроснабжение, прерванное из-за пурги

В якутском Тикси восстановили электроснабжение, прерванное из-за пурги - 29.01.2025, ПРАЙМ

В якутском Тикси восстановили электроснабжение, прерванное из-за пурги

Электроснабжение, прерванное из-за пурги, восстанавливают в якутском Тикси, под ограничение попали объекты ЖКХ, свет в дома подается в штатном режиме, сообщает... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T06:11+0300

2025-01-29T06:11+0300

2025-01-29T06:11+0300

энергетика

экономика

якутск

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ЯКУТСК, 29 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение, прерванное из-за пурги, восстанавливают в якутском Тикси, под ограничение попали объекты ЖКХ, свет в дома подается в штатном режиме, сообщает оперативный штаб республики. "Технологическое нарушение произошло в среду, 28 января. Под ограничение попали объекты ЖКХ, в жилые дома электроснабжение подается в штатном режиме. Вчера энергетики частично ввели в работу линию электропередачи, под ограничением продолжают оставаться водозабор, который сейчас запитан от резервного источника питания, и аэродром. Срочные ремонтные работы будут продолжены по улучшении погодных условий", - рассказали в оперштабе. Отмечается, что водозабор, котельная, а также аэродром запитаны от резервного источника питания. Срочные ремонтные работы будут продолжены по улучшению погодных условий. Ранее сообщалось, что из-за пурги замерз основной водовод для водоснабжения жителей. В аэропорту Тикси ураганный ветер повредил лопасти несущих винтов у двух вертолетов Ми-8. Из-за сильного ветра женщины в Тикси не работают, а занятия в школах и детсадах были отменены.

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якутск