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Трамп "частично отступил" от указа о приостановке программ внешней помощи - 29.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп "частично отступил" от указа о приостановке программ внешней помощи
Трамп "частично отступил" от указа о приостановке программ внешней помощи - 29.01.2025, ПРАЙМ
Трамп "частично отступил" от указа о приостановке программ внешней помощи
Администрация президента США Дональда Трампа "частично отступила" от указа о приостановке программ помощи другим странам, сделав исключения для "жизненно... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T09:10+0300
2025-01-29T09:11+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа "частично отступила" от указа о приостановке программ помощи другим странам, сделав исключения для "жизненно необходимой гуманитарной помощи", сообщает газета New York Times со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении служебную записку, написанную госсекретарем США Марко Рубио. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. "Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала "жизненно необходимой гуманитарной помощью", - пишет New York Times. По информации издания, в записке говорится, что подобные программы "должны быть продолжены или возобновлены, если они были приостановлены". Как сообщает газета, в записке уточняется, что подобная помощь включает в себя предоставление основных жизненно важных лекарств, медицинских услуг, питания, укрытия, а также содействие в достижении базового уровня жизни. При этом отмечается, что к этим видам помощи не относится деятельность по проведению абортов, конференции по теме планирования семьи, а также программы в рамках политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), "операции для трансгендеров" и любая другая помощь, не являющаяся "жизненно необходимой".
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
09:10 29.01.2025 (обновлено: 09:11 29.01.2025)
 
Трамп "частично отступил" от указа о приостановке программ внешней помощи

NYT: администрация Трампа "отступила" от указа о приостановке внешней помощи

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© Фото : Official The White House
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа "частично отступила" от указа о приостановке программ помощи другим странам, сделав исключения для "жизненно необходимой гуманитарной помощи", сообщает газета New York Times со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении служебную записку, написанную госсекретарем США Марко Рубио.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.
"Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала "жизненно необходимой гуманитарной помощью", - пишет New York Times.
По информации издания, в записке говорится, что подобные программы "должны быть продолжены или возобновлены, если они были приостановлены".
Как сообщает газета, в записке уточняется, что подобная помощь включает в себя предоставление основных жизненно важных лекарств, медицинских услуг, питания, укрытия, а также содействие в достижении базового уровня жизни.
При этом отмечается, что к этим видам помощи не относится деятельность по проведению абортов, конференции по теме планирования семьи, а также программы в рамках политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), "операции для трансгендеров" и любая другая помощь, не являющаяся "жизненно необходимой".
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