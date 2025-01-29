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Трамп "частично отступил" от указа о приостановке программ внешней помощи

Трамп "частично отступил" от указа о приостановке программ внешней помощи - 29.01.2025, ПРАЙМ

Трамп "частично отступил" от указа о приостановке программ внешней помощи

Администрация президента США Дональда Трампа "частично отступила" от указа о приостановке программ помощи другим странам, сделав исключения для "жизненно... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T09:10+0300

2025-01-29T09:10+0300

2025-01-29T09:11+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа "частично отступила" от указа о приостановке программ помощи другим странам, сделав исключения для "жизненно необходимой гуманитарной помощи", сообщает газета New York Times со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении служебную записку, написанную госсекретарем США Марко Рубио. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. "Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала "жизненно необходимой гуманитарной помощью", - пишет New York Times. По информации издания, в записке говорится, что подобные программы "должны быть продолжены или возобновлены, если они были приостановлены". Как сообщает газета, в записке уточняется, что подобная помощь включает в себя предоставление основных жизненно важных лекарств, медицинских услуг, питания, укрытия, а также содействие в достижении базового уровня жизни. При этом отмечается, что к этим видам помощи не относится деятельность по проведению абортов, конференции по теме планирования семьи, а также программы в рамках политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), "операции для трансгендеров" и любая другая помощь, не являющаяся "жизненно необходимой".

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сша, дональд трамп