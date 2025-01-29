https://1prime.ru/20250129/tramp-854518888.html

В США раскрыли неприятные для Киева подробности о решении Трампа

В США раскрыли неприятные для Киева подробности о решении Трампа - 29.01.2025, ПРАЙМ

В США раскрыли неприятные для Киева подробности о решении Трампа

Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке помощи Украине затрагивает как гуманитарную, так и военную сферы, включая программы... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T10:40+0300

2025-01-29T10:40+0300

2025-01-29T10:40+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке помощи Украине затрагивает как гуманитарную, так и военную сферы, включая программы поддержки обороны. Об этом сообщает газета New York Times."Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая Украину, Тайвань и Иорданию", - сказано в тексте статьи.Отмечается, что решение, тем не менее, не затрагивает помощь Израилю и Египту.Госсекретарь США Марко Рубио приказал на 90 дней приостановить финансирование практически всех программ поддержки иностранных государств, включая Киев. Это также затронуло Агентство США по международному развитию (USAID), которому было приказано прекратить финансирование проектов на Украине.Ранее сообщалось, что некоторые члены команды Джо Байдена считают, что это решение может причинить долгосрочный ущерб стратегическим интересам США.

https://1prime.ru/20250129/granty-854517008.html

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сша, дональд трамп