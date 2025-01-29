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В США раскрыли неприятные для Киева подробности о решении Трампа - 29.01.2025, ПРАЙМ
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В США раскрыли неприятные для Киева подробности о решении Трампа
В США раскрыли неприятные для Киева подробности о решении Трампа - 29.01.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли неприятные для Киева подробности о решении Трампа
Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке помощи Украине затрагивает как гуманитарную, так и военную сферы, включая программы... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T10:40+0300
2025-01-29T10:40+0300
политика
сша
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке помощи Украине затрагивает как гуманитарную, так и военную сферы, включая программы поддержки обороны. Об этом сообщает газета New York Times."Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая Украину, Тайвань и Иорданию", - сказано в тексте статьи.Отмечается, что решение, тем не менее, не затрагивает помощь Израилю и Египту.Госсекретарь США Марко Рубио приказал на 90 дней приостановить финансирование практически всех программ поддержки иностранных государств, включая Киев. Это также затронуло Агентство США по международному развитию (USAID), которому было приказано прекратить финансирование проектов на Украине.Ранее сообщалось, что некоторые члены команды Джо Байдена считают, что это решение может причинить долгосрочный ущерб стратегическим интересам США.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
10:40 29.01.2025
 
В США раскрыли неприятные для Киева подробности о решении Трампа

NYT: приостановка выделения помощи Украине Трампом затронула военную сферу

© AFP / Mandel Ngan% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© AFP / Mandel Ngan
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке помощи Украине затрагивает как гуманитарную, так и военную сферы, включая программы поддержки обороны. Об этом сообщает газета New York Times.
"Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая Украину, Тайвань и Иорданию", - сказано в тексте статьи.
Отмечается, что решение, тем не менее, не затрагивает помощь Израилю и Египту.
Госсекретарь США Марко Рубио приказал на 90 дней приостановить финансирование практически всех программ поддержки иностранных государств, включая Киев. Это также затронуло Агентство США по международному развитию (USAID), которому было приказано прекратить финансирование проектов на Украине.
Ранее сообщалось, что некоторые члены команды Джо Байдена считают, что это решение может причинить долгосрочный ущерб стратегическим интересам США.
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ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
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