https://1prime.ru/20250129/tramp-854534275.html

Трамп издает указы с рекордной скоростью, отметили в Америке

Трамп издает указы с рекордной скоростью, отметили в Америке - 29.01.2025, ПРАЙМ

Трамп издает указы с рекордной скоростью, отметили в Америке

Президент США Дональд Трамп за первые девять дней своего нового срока подписал 38 указов, что стало рекордом по темпам их издания среди глав американского... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T17:36+0300

2025-01-29T17:36+0300

2025-01-29T17:36+0300

политика

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп за первые девять дней своего нового срока подписал 38 указов, что стало рекордом по темпам их издания среди глав американского государства в современной истории страны, сообщил в среду портал Axios. Согласно данным портала, ни один американский лидер не принимал столь большого числа исполнительных распоряжений за столь короткий срок. Для сравнения Axios привели в пример Гарри Трумэна и Джо Байдена, которые в первые 100 дней президентства издали более 40 указов. Как отметил портал, темпы Трампа существенно опережают этот показатель. "Трамп проводит резкую перестройку федерального управления с помощью "кампании шока и трепета", которая раздвигает границы президентской власти", – пишет в анализе Axios. Серия указов Трампа затрагивает широкий спектр вопросов – от внешней политики и миграционного контроля до экономических мер и ограничений в сфере государственного финансирования.

https://1prime.ru/20250129/granty-854517008.html

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сша, дональд трамп