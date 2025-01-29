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Трамп издает указы с рекордной скоростью, отметили в Америке - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп издает указы с рекордной скоростью, отметили в Америке
Трамп издает указы с рекордной скоростью, отметили в Америке - 29.01.2025, ПРАЙМ
Трамп издает указы с рекордной скоростью, отметили в Америке
Президент США Дональд Трамп за первые девять дней своего нового срока подписал 38 указов, что стало рекордом по темпам их издания среди глав американского... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T17:36+0300
2025-01-29T17:36+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 29 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп за первые девять дней своего нового срока подписал 38 указов, что стало рекордом по темпам их издания среди глав американского государства в современной истории страны, сообщил в среду портал Axios. Согласно данным портала, ни один американский лидер не принимал столь большого числа исполнительных распоряжений за столь короткий срок. Для сравнения Axios привели в пример Гарри Трумэна и Джо Байдена, которые в первые 100 дней президентства издали более 40 указов. Как отметил портал, темпы Трампа существенно опережают этот показатель. "Трамп проводит резкую перестройку федерального управления с помощью "кампании шока и трепета", которая раздвигает границы президентской власти", – пишет в анализе Axios. Серия указов Трампа затрагивает широкий спектр вопросов – от внешней политики и миграционного контроля до экономических мер и ограничений в сфере государственного финансирования.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
17:36 29.01.2025
 
Трамп издает указы с рекордной скоростью, отметили в Америке

Axios: Трамп установил рекорд по темпам издания указов среди всех президентов США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 29 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп за первые девять дней своего нового срока подписал 38 указов, что стало рекордом по темпам их издания среди глав американского государства в современной истории страны, сообщил в среду портал Axios.
Согласно данным портала, ни один американский лидер не принимал столь большого числа исполнительных распоряжений за столь короткий срок. Для сравнения Axios привели в пример Гарри Трумэна и Джо Байдена, которые в первые 100 дней президентства издали более 40 указов. Как отметил портал, темпы Трампа существенно опережают этот показатель.
"Трамп проводит резкую перестройку федерального управления с помощью "кампании шока и трепета", которая раздвигает границы президентской власти", – пишет в анализе Axios.
Серия указов Трампа затрагивает широкий спектр вопросов – от внешней политики и миграционного контроля до экономических мер и ограничений в сфере государственного финансирования.
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ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
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