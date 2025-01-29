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Названо число мигрантов, высланных из США за первую неделю правления Трампа

Названо число мигрантов, высланных из США за первую неделю правления Трампа - 29.01.2025, ПРАЙМ

Названо число мигрантов, высланных из США за первую неделю правления Трампа

Более 4 тысяч мигрантов было депортировано из США за первую неделю президентства Дональда Трампа, сообщил куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T20:00+0300

2025-01-29T20:00+0300

2025-01-29T20:00+0300

сша

дональд трамп

мигранты

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ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Более 4 тысяч мигрантов было депортировано из США за первую неделю президентства Дональда Трампа, сообщил куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман в среду. "Мы находимся на этом уровне уже неделю, и у нас уже более 4 тысяч (депортаций - ред.), что поразительно", — сказал Хоман в интервью телеканалу NewsNation. Также Хоман рассказал о планах по расширению числа сотрудников пограничной службы, участвующих в рейдах и депортациях, нацеленных на поимку около 700 тысяч нелегальных иммигрантов, имеющих судимости. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов. Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа увеличила требования по числу задержаний нелегальных мигрантов в стране до 1,8 тысячи в день. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

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сша, дональд трамп, мигранты