https://1prime.ru/20250129/tramp-854540329.html

Белый дом отменил меморандум о заморозке федеральной помощи

Белый дом отменил меморандум о заморозке федеральной помощи - 29.01.2025, ПРАЙМ

Белый дом отменил меморандум о заморозке федеральной помощи

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая ранее приостановила выделение всей федеральной помощи, в том числе в адрес зарубежных... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T21:11+0300

2025-01-29T21:11+0300

2025-01-29T22:10+0300

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая ранее приостановила выделение всей федеральной помощи, в том числе в адрес зарубежных получателей, в среду отменила заморозку на фоне судебных исков, следует из указа Белого дома."Меморандум Административно-бюджетное управления М-25-13 аннулирован", - говорится в опубликованном документе. В этом меморандуме идет речь о заморозке помощи.Ранее Белый дом заявил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней выделения помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. Это, в частности, повлекло приостановку работы многих гуманитарных организаций в самых уязвимых странах, усилив риск гуманитарной катастрофы.Ранее федеральный суд в Вашингтоне заблокировал введение в силу заморозки средств Трампом до 3 февраля.

https://1prime.ru/20250129/tramp-854534275.html

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сша, дональд трамп