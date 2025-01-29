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Белый дом отменил меморандум о заморозке федеральной помощи - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Белый дом отменил меморандум о заморозке федеральной помощи
Белый дом отменил меморандум о заморозке федеральной помощи - 29.01.2025, ПРАЙМ
Белый дом отменил меморандум о заморозке федеральной помощи
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая ранее приостановила выделение всей федеральной помощи, в том числе в адрес зарубежных... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T21:11+0300
2025-01-29T22:10+0300
сша
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая ранее приостановила выделение всей федеральной помощи, в том числе в адрес зарубежных получателей, в среду отменила заморозку на фоне судебных исков, следует из указа Белого дома."Меморандум Административно-бюджетное управления М-25-13 аннулирован", - говорится в опубликованном документе. В этом меморандуме идет речь о заморозке помощи.Ранее Белый дом заявил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней выделения помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. Это, в частности, повлекло приостановку работы многих гуманитарных организаций в самых уязвимых странах, усилив риск гуманитарной катастрофы.Ранее федеральный суд в Вашингтоне заблокировал введение в силу заморозки средств Трампом до 3 февраля.
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
21:11 29.01.2025 (обновлено: 22:10 29.01.2025)
 
Белый дом отменил меморандум о заморозке федеральной помощи

Администрация Трампа аннулировала меморандум о заморозке федеральной помощи

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая ранее приостановила выделение всей федеральной помощи, в том числе в адрес зарубежных получателей, в среду отменила заморозку на фоне судебных исков, следует из указа Белого дома.
"Меморандум Административно-бюджетное управления М-25-13 аннулирован", - говорится в опубликованном документе. В этом меморандуме идет речь о заморозке помощи.
Ранее Белый дом заявил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней выделения помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. Это, в частности, повлекло приостановку работы многих гуманитарных организаций в самых уязвимых странах, усилив риск гуманитарной катастрофы.
Ранее федеральный суд в Вашингтоне заблокировал введение в силу заморозки средств Трампом до 3 февраля.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Трамп издает указы с рекордной скоростью, отметили в Америке
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