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В ГД хотят ввести одинаковые требования к питанию депутатов и школьников - 29.01.2025, ПРАЙМ
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В ГД хотят ввести одинаковые требования к питанию депутатов и школьников
В ГД хотят ввести одинаковые требования к питанию депутатов и школьников - 29.01.2025, ПРАЙМ
В ГД хотят ввести одинаковые требования к питанию депутатов и школьников
Заместитель главы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева обратилась к зампреду правительства Дмитрию Чернышенко с предложением ввести одинаковые... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:46+0300
2025-01-29T19:46+0300
госдума
питание
школы
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Заместитель главы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева обратилась к зампреду правительства Дмитрию Чернышенко с предложением ввести одинаковые требования к питанию школьников с требованиями к питанию депутатов и чиновников, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым в рамках рабочей группы установить одинаковые требования к питанию школьников и госслужащих, в том числе представителей исполнительной и законодательной власти. Указанная мера замотивирует региональных депутатов и чиновников обеспечивать учащихся достойным питанием", - говорится в обращении. Отмечается, что сейчас есть существенная разница в качестве питания между школьными столовыми и столовыми депутатов региональных законодательных собраний и органами исполнительной власти. "В то время как депутаты и чиновники получают сбалансированное, разнообразное и качественное питание, в школьных столовых часто возникают жалобы на несвежие продукты, низкое качество блюд и недостаточное разнообразие. Основной причиной данной проблемы является наличие разных поставщиков для разных категорий учреждений", - говорится в письме.Как отмечает Авксентьева, в школьные столовые зачастую выбирают поставщиков по принципу минимальной цены, а поставщики питания для столовых чиновников и депутатов чаще выбираются по принципу высокого качества.
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госдума, питание, школы
Госдума, питание, школы
19:46 29.01.2025
 
В ГД хотят ввести одинаковые требования к питанию депутатов и школьников

В Госдуме предложили установить одинаковые требования к питанию депутатов и школьников

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Заместитель главы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева обратилась к зампреду правительства Дмитрию Чернышенко с предложением ввести одинаковые требования к питанию школьников с требованиями к питанию депутатов и чиновников, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым в рамках рабочей группы установить одинаковые требования к питанию школьников и госслужащих, в том числе представителей исполнительной и законодательной власти. Указанная мера замотивирует региональных депутатов и чиновников обеспечивать учащихся достойным питанием", - говорится в обращении.
Отмечается, что сейчас есть существенная разница в качестве питания между школьными столовыми и столовыми депутатов региональных законодательных собраний и органами исполнительной власти.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
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"В то время как депутаты и чиновники получают сбалансированное, разнообразное и качественное питание, в школьных столовых часто возникают жалобы на несвежие продукты, низкое качество блюд и недостаточное разнообразие. Основной причиной данной проблемы является наличие разных поставщиков для разных категорий учреждений", - говорится в письме.
Как отмечает Авксентьева, в школьные столовые зачастую выбирают поставщиков по принципу минимальной цены, а поставщики питания для столовых чиновников и депутатов чаще выбираются по принципу высокого качества.
 
Госдумапитаниешколы
 
 
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