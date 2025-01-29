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Цены промпроизводителей в России за декабрь выросли на 0,4%

Цены промпроизводителей в России за декабрь выросли на 0,4% - 29.01.2025, ПРАЙМ

Цены промпроизводителей в России за декабрь выросли на 0,4%

Цены производителей промышленных товаров в России в декабре прошлого года замедлили рост до 0,4% после 1% ноябре в месячном выражении, в годовом - выросли на... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:06+0300

2025-01-29T19:06+0300

2025-01-29T19:06+0300

экономика

росстат

цены промпроизводителей

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в декабре прошлого года замедлили рост до 0,4% после 1% ноябре в месячном выражении, в годовом - выросли на 7,9%, следует из данных Росстата. "В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2023 года – 107,9% (в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года – 96,9%, по сравнению с декабрем 2022 года – 119,2%)", - говорится в документе. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в декабре выросли на 1,2% после 2,4% в ноябре; в годовом - на 4,4%. В обрабатывающих производствах рост цен в декабре в месячном выражении замедлился до 0,1% после 0,8% месяцем ранее; в годовом - рост на 8,4%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей выросли в декабре в месячном выражении на 1,4% после снижения на 0,7% месяцем ранее; в годовом выражении - рост на 14,9%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост цен в декабре ускорился до 1% после 0,6% в ноябре, за год рост составил 7,2%.

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росстат, цены промпроизводителей