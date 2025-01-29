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Россияне начали чаще ездить в Узбекистан

Россияне начали чаще ездить в Узбекистан - 29.01.2025, ПРАЙМ

Россияне начали чаще ездить в Узбекистан

Число туристов из России в Узбекистан по итогам прошлого года увеличилось на 20% по сравнению с годом ранее, до 870 тысяч человек, а в наступившем году есть все | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T10:25+0300

2025-01-29T10:25+0300

2025-01-29T10:25+0300

туризм

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 янв - ПРАЙМ. Число туристов из России в Узбекистан по итогам прошлого года увеличилось на 20% по сравнению с годом ранее, до 870 тысяч человек, а в наступившем году есть все возможности превысить отмету в 1 миллион гостей из РФ, заявил РИА Новости председатель комитета по туризму республики Умид Шадиев. Ранее представители комитета по туризму Узбекистана заявляли, что ожидают роста турпотока в страну туристов из РФ в 2024 году до 1 миллиона человек. "Мы ставили задачу, что до конца (прошлого - ред.) года должно было быть 1 миллион туристов, чуть-чуть не достигли этой цифры. Но цифры, достаточно удовлетворяющие нас, потому что если посмотреть на рост, то рост составил порядка 20%, 870 тысяч туристов из России. И я думаю, что с каждым годом цифра будет увеличиваться", - сказал Шадиев, отвечая на вопрос об итоговых показателях привлечения туристов из РФ в Узбекистан в 2024 году. Глава комтуризма отметил, что ведомство в настоящее время работает почти с каждым субъектом РФ для создания в Узбекистане комфортных условий для российских туристов. "В этом году, благодаря тем мероприятиям, которые запланированы в рамках Года туризма Узбекистана в Российской Федерации и подготовленных совместных мероприятий мы сможем уже перейти отметку более 1 миллиона туристов из России", - добавил Шадиев. В рамках визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 26-28 мая прошлого года была подписана программа двустороннего сотрудничества для увеличения турпотока на 2025-2026 годы. Также стороны подписали дорожную карту расширения сотрудничества в сфере туризма, включающую в себя 12 блоков мероприятий. Ее реализация, по оценке Минэкономразвития РФ, позволит увеличить взаимный туристический поток к 2027 году на 40%, до 2 миллионов поездок в год. Всего по итогам 2024 года число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в 1,5 раза - до 10,2 миллиона человек. А туристы из России занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

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туризм, бизнес, россия, узбекистан