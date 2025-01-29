Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 2,7 млн туристов посетили республику Алтай в 2024 году - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250129/turizm-854527024.html
Более 2,7 млн туристов посетили республику Алтай в 2024 году
Более 2,7 млн туристов посетили республику Алтай в 2024 году - 29.01.2025, ПРАЙМ
Более 2,7 млн туристов посетили республику Алтай в 2024 году
Более 2,7 миллиона туристов посетили республику Алтай в 2024 году. Это на 5% больше, чем годом ранее, отметила на пресс-конференции в среду первый замминистра... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T14:34+0300
2025-01-29T14:34+0300
туризм
алтай
путешествия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/81/827228166_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f8d54b0ffc5d9f3b2d6a15572ce56a50.jpg
БАРНАУЛ , 29 янв - ПРАЙМ. Более 2,7 миллиона туристов посетили республику Алтай в 2024 году. Это на 5% больше, чем годом ранее, отметила на пресс-конференции в среду первый замминистра экономического развития региона Ольга Филипенкова. "Если говорить про 2024 год, то республику Алтай посетили более 2,7 миллиона туристов. Это рост относительно 2023 года порядка 5%. И на самом деле, я думаю, что в наших планах этого года и последующих периодов мы будем сохранять динамику 5-7% роста. Так как, на мой взгляд, необходимо работать над качеством предоставляемых услуг в целом по республике", - заявила замминистра. Филипенкова также подчеркнула, что туризм занимает центральное место в экономике Алтая, является большим источником доходов, его развитие становится стимулом для социально-экономического развития всего региона.
https://1prime.ru/20250128/puteshestviya-854494030.html
алтай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/81/827228166_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7a43d1489a2abc77ebf12528875b7bf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, алтай, путешествия, россия
Туризм, АЛТАЙ, путешествия, РОССИЯ
14:34 29.01.2025
 
Более 2,7 млн туристов посетили республику Алтай в 2024 году

Филипенкова: в 2024 году Алтай посетило на 5% больше туристов, чем за предшествующий год

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк#Кош-Агачский район Республики Алтай
#Кош-Агачский район Республики Алтай - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАРНАУЛ , 29 янв - ПРАЙМ. Более 2,7 миллиона туристов посетили республику Алтай в 2024 году. Это на 5% больше, чем годом ранее, отметила на пресс-конференции в среду первый замминистра экономического развития региона Ольга Филипенкова.
"Если говорить про 2024 год, то республику Алтай посетили более 2,7 миллиона туристов. Это рост относительно 2023 года порядка 5%. И на самом деле, я думаю, что в наших планах этого года и последующих периодов мы будем сохранять динамику 5-7% роста. Так как, на мой взгляд, необходимо работать над качеством предоставляемых услуг в целом по республике", - заявила замминистра.
Филипенкова также подчеркнула, что туризм занимает центральное место в экономике Алтая, является большим источником доходов, его развитие становится стимулом для социально-экономического развития всего региона.
Остров Ольхон на озере Байкал - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
Вице-премьер отметил рост внутреннего туризма в России
Вчера, 13:49
 
ТуризмАЛТАЙпутешествияРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала