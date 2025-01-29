https://1prime.ru/20250129/turizm-854527024.html

Более 2,7 млн туристов посетили республику Алтай в 2024 году

Более 2,7 млн туристов посетили республику Алтай в 2024 году - 29.01.2025, ПРАЙМ

Более 2,7 млн туристов посетили республику Алтай в 2024 году

Более 2,7 миллиона туристов посетили республику Алтай в 2024 году. Это на 5% больше, чем годом ранее, отметила на пресс-конференции в среду первый замминистра... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T14:34+0300

2025-01-29T14:34+0300

2025-01-29T14:34+0300

туризм

алтай

путешествия

россия

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БАРНАУЛ , 29 янв - ПРАЙМ. Более 2,7 миллиона туристов посетили республику Алтай в 2024 году. Это на 5% больше, чем годом ранее, отметила на пресс-конференции в среду первый замминистра экономического развития региона Ольга Филипенкова. "Если говорить про 2024 год, то республику Алтай посетили более 2,7 миллиона туристов. Это рост относительно 2023 года порядка 5%. И на самом деле, я думаю, что в наших планах этого года и последующих периодов мы будем сохранять динамику 5-7% роста. Так как, на мой взгляд, необходимо работать над качеством предоставляемых услуг в целом по республике", - заявила замминистра. Филипенкова также подчеркнула, что туризм занимает центральное место в экономике Алтая, является большим источником доходов, его развитие становится стимулом для социально-экономического развития всего региона.

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алтай

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туризм, алтай, путешествия, россия