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Аграрии ЕС выступили против новых пошлин на российские удобрения - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Аграрии ЕС выступили против новых пошлин на российские удобрения
Аграрии ЕС выступили против новых пошлин на российские удобрения - 29.01.2025, ПРАЙМ
Аграрии ЕС выступили против новых пошлин на российские удобрения
Производители сельскохозяйственной продукции Евросоюза высказались резко против новых заградительных пошлин на удобрения из России, которые предложила ввести... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:27+0300
2025-01-29T19:27+0300
экономика
ес
россия
пошлины
удобрения
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Производители сельскохозяйственной продукции Евросоюза высказались резко против новых заградительных пошлин на удобрения из России, которые предложила ввести Европейскя комиссия, говорится в заявлении крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca. По их мнению, пошлины резко негативно скажутся на производстве и способности фермеров выдерживать конкуренцию."Это будет иметь самые серьезные последствия для сельхозпроизводства и конкурентоспособности", - подчеркивается в документе. Еврокомиссия во вторник выступила с предложением установить новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии. Там объяснили эту инициативу необходимостью защитить Евросоюз от зависимости от России в этой сфере.
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ес, россия, пошлины, удобрения, белоруссия
Экономика, ЕС, РОССИЯ, пошлины, удобрения, БЕЛОРУССИЯ
19:27 29.01.2025
 
Аграрии ЕС выступили против новых пошлин на российские удобрения

Сельхозпроизводители ЕС выступили против новых пошлин на российские удобрения

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство удобрений
Производство удобрений - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Производители сельскохозяйственной продукции Евросоюза высказались резко против новых заградительных пошлин на удобрения из России, которые предложила ввести Европейскя комиссия, говорится в заявлении крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca.
По их мнению, пошлины резко негативно скажутся на производстве и способности фермеров выдерживать конкуренцию.
"Это будет иметь самые серьезные последствия для сельхозпроизводства и конкурентоспособности", - подчеркивается в документе.
Еврокомиссия во вторник выступила с предложением установить новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии. Там объяснили эту инициативу необходимостью защитить Евросоюз от зависимости от России в этой сфере.
Погрузка мешков с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
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26 января, 08:05
 
ЭкономикаЕСРОССИЯпошлиныудобренияБЕЛОРУССИЯ
 
 
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