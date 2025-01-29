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Аграрии ЕС выступили против новых пошлин на российские удобрения

Аграрии ЕС выступили против новых пошлин на российские удобрения - 29.01.2025, ПРАЙМ

Аграрии ЕС выступили против новых пошлин на российские удобрения

Производители сельскохозяйственной продукции Евросоюза высказались резко против новых заградительных пошлин на удобрения из России, которые предложила ввести... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:27+0300

2025-01-29T19:27+0300

2025-01-29T19:27+0300

экономика

ес

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пошлины

удобрения

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Производители сельскохозяйственной продукции Евросоюза высказались резко против новых заградительных пошлин на удобрения из России, которые предложила ввести Европейскя комиссия, говорится в заявлении крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca. По их мнению, пошлины резко негативно скажутся на производстве и способности фермеров выдерживать конкуренцию."Это будет иметь самые серьезные последствия для сельхозпроизводства и конкурентоспособности", - подчеркивается в документе. Еврокомиссия во вторник выступила с предложением установить новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии. Там объяснили эту инициативу необходимостью защитить Евросоюз от зависимости от России в этой сфере.

https://1prime.ru/20250126/fertilizers-854453922.html

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ес, россия, пошлины, удобрения, белоруссия