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"Прогнила насквозь": на Западе ужаснулись произошедшему в Киеве - 29.01.2025, ПРАЙМ
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"Прогнила насквозь": на Западе ужаснулись произошедшему в Киеве
"Прогнила насквозь": на Западе ужаснулись произошедшему в Киеве - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Прогнила насквозь": на Западе ужаснулись произошедшему в Киеве
Экс-глава Министерства обороны Украины Алексей Резников был уволен с поста именно в связи с коррупционными скандалами. Об этом в социальной сети Х напомнил... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T09:00+0300
2025-01-29T09:00+0300
политика
запад
украина
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Экс-глава Министерства обороны Украины Алексей Резников был уволен с поста именно в связи с коррупционными скандалами. Об этом в социальной сети Х напомнил ирландский журналист Чей Боуз."Его предшественник Резников был уволен за коррупцию. Украина прогнила насквозь. Отправьте больше денег", — заметил Боуз.Организация "Центр противодействия коррупции" сообщила о том, что возбуждено уголовное дело против главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении служебным положением.Ранее Рустем Умеров заявил о подаче представления на увольнение своего заместителя и решении не продлевать контракт с главой Агентства оборонных закупок.
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запад, украина
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА
09:00 29.01.2025
 
"Прогнила насквозь": на Западе ужаснулись произошедшему в Киеве

Журналист Боуз напомнил, за что был уволен предыдущий министр обороны Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Экс-глава Министерства обороны Украины Алексей Резников был уволен с поста именно в связи с коррупционными скандалами. Об этом в социальной сети Х напомнил ирландский журналист Чей Боуз.
"Его предшественник Резников был уволен за коррупцию. Украина прогнила насквозь. Отправьте больше денег", — заметил Боуз.
Организация "Центр противодействия коррупции" сообщила о том, что возбуждено уголовное дело против главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении служебным положением.
Ранее Рустем Умеров заявил о подаче представления на увольнение своего заместителя и решении не продлевать контракт с главой Агентства оборонных закупок.
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