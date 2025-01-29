https://1prime.ru/20250129/ukraina-854515581.html

"Прогнила насквозь": на Западе ужаснулись произошедшему в Киеве

"Прогнила насквозь": на Западе ужаснулись произошедшему в Киеве - 29.01.2025, ПРАЙМ

"Прогнила насквозь": на Западе ужаснулись произошедшему в Киеве

Экс-глава Министерства обороны Украины Алексей Резников был уволен с поста именно в связи с коррупционными скандалами. Об этом в социальной сети Х напомнил... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T09:00+0300

2025-01-29T09:00+0300

2025-01-29T09:00+0300

политика

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Экс-глава Министерства обороны Украины Алексей Резников был уволен с поста именно в связи с коррупционными скандалами. Об этом в социальной сети Х напомнил ирландский журналист Чей Боуз."Его предшественник Резников был уволен за коррупцию. Украина прогнила насквозь. Отправьте больше денег", — заметил Боуз.Организация "Центр противодействия коррупции" сообщила о том, что возбуждено уголовное дело против главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении служебным положением.Ранее Рустем Умеров заявил о подаче представления на увольнение своего заместителя и решении не продлевать контракт с главой Агентства оборонных закупок.

https://1prime.ru/20250128/ukraina-854502414.html

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запад, украина