https://1prime.ru/20250129/ukraina-854516139.html

В Киеве заявили о западном финансировании большинства СМИ на Украине

В Киеве заявили о западном финансировании большинства СМИ на Украине - 29.01.2025, ПРАЙМ

В Киеве заявили о западном финансировании большинства СМИ на Украине

Девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования со стороны Запада. Так директор Института массовой информации Оксана Романюк... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T09:06+0300

2025-01-29T09:06+0300

2025-01-29T09:24+0300

украина

запад

медиа

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования со стороны Запада. Так директор Института массовой информации Оксана Романюк прокомментировала последствия для медиарынка Украины трехмесячной заморозки американской помощи. "К сожалению, практически 90% украинских медиа выживали за счет грантов. Потому что в первый же год военного конфликта рекламный рынок упал - в частности, в сфере онлайн-медиа на 92%. И до сих пор он не возродился", - процитировал Романюк сайт Hromadske.radio.По словам Романюк, региональные медиа получают доход от рекламы на уровне 3-10%, что является суммой, на которую "выжить невозможно". Она также выразила опасения о возможном ослаблении контроля над властью через СМИ и о нарастающей монополизации медиапространства.

https://1prime.ru/20250128/ukraina-854502414.html

украина

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украина, запад, медиа