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"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине
"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине
Украинская журналистка Диана Панченко спросила генерального секретаря НАТО Марко Рютте об окончании конфликта на Украине. Об этом она написала в социальной сети | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T10:10+0300
2025-01-29T10:10+0300
2025-01-29T10:14+0300
политика
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко спросила генерального секретаря НАТО Марко Рютте об окончании конфликта на Украине. Об этом она написала в социальной сети Х.Ранее Рютте сообщил, что обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен поддержку Украины и дальнейшее укрепление безопасности в Балтийском море."Ваша поддержка Украины привела к гибели почти миллиона украинцев. Когда вы закончите эту войну?" — отметила журналистка.Из-за частых поражений ВСУ на фронте, а также экономического банкротства Украины и усталости партнеров от бесконечного финансирования страны, на Западе распространяется идея о необходимости проведения мирных переговоров.
https://1prime.ru/20250129/ukraina-854516139.html
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украина, всу, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, ВСУ, НАТО, Марк Рютте
"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине
Панченко спросила Рютте о концовке конфликта после его слов об Украине
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ.
Украинская журналистка Диана Панченко спросила генерального секретаря НАТО Марко Рютте об окончании конфликта на Украине. Об этом она написала
в социальной сети Х.
Ранее Рютте сообщил, что обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен поддержку Украины и дальнейшее укрепление безопасности в Балтийском море.
"Ваша поддержка Украины привела к гибели почти миллиона украинцев. Когда вы закончите эту войну?" — отметила журналистка.
Из-за частых поражений ВСУ на фронте, а также экономического банкротства Украины и усталости партнеров от бесконечного финансирования страны, на Западе распространяется идея о необходимости проведения мирных переговоров.
В Киеве заявили о западном финансировании большинства СМИ на Украине