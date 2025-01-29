Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250129/ukraina-854518221.html
"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине
"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине
Украинская журналистка Диана Панченко спросила генерального секретаря НАТО Марко Рютте об окончании конфликта на Украине. Об этом она написала в социальной сети | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T10:10+0300
2025-01-29T10:14+0300
политика
украина
всу
нато
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488765_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_b86dc02a8b84a9d35a407782cfad20c2.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко спросила генерального секретаря НАТО Марко Рютте об окончании конфликта на Украине. Об этом она написала в социальной сети Х.Ранее Рютте сообщил, что обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен поддержку Украины и дальнейшее укрепление безопасности в Балтийском море."Ваша поддержка Украины привела к гибели почти миллиона украинцев. Когда вы закончите эту войну?" — отметила журналистка.Из-за частых поражений ВСУ на фронте, а также экономического банкротства Украины и усталости партнеров от бесконечного финансирования страны, на Западе распространяется идея о необходимости проведения мирных переговоров.
https://1prime.ru/20250129/ukraina-854516139.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488765_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_a5136994b961368a2f8a450dbd911637.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, ВСУ, НАТО, Марк Рютте
10:10 29.01.2025 (обновлено: 10:14 29.01.2025)
 
"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине

Панченко спросила Рютте о концовке конфликта после его слов об Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко спросила генерального секретаря НАТО Марко Рютте об окончании конфликта на Украине. Об этом она написала в социальной сети Х.
Ранее Рютте сообщил, что обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен поддержку Украины и дальнейшее укрепление безопасности в Балтийском море.
"Ваша поддержка Украины привела к гибели почти миллиона украинцев. Когда вы закончите эту войну?" — отметила журналистка.
Из-за частых поражений ВСУ на фронте, а также экономического банкротства Украины и усталости партнеров от бесконечного финансирования страны, на Западе распространяется идея о необходимости проведения мирных переговоров.
Флаги у Киевской городской администрации - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
В Киеве заявили о западном финансировании большинства СМИ на Украине
09:06
 
ПолитикаУКРАИНАВСУНАТОМарк Рютте
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала