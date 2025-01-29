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Центробанк Украины подготовит проект собственной цифровой валюты - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Центробанк Украины подготовит проект собственной цифровой валюты
Центробанк Украины подготовит проект собственной цифровой валюты - 29.01.2025, ПРАЙМ
Центробанк Украины подготовит проект собственной цифровой валюты
Национальный банк Украины (НБУ, центробанк) готовит пилотный проект внедрения электронной формы национальной валюты - е-гривны, сообщил замглавы регулятора... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:12+0300
2025-01-29T11:12+0300
экономика
нацбанк украины
финансы
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ, центробанк) готовит пилотный проект внедрения электронной формы национальной валюты - е-гривны, сообщил замглавы регулятора Алексей Шабан. "Решение о масштабном выпуске е-гривны пока не принято, но помочь принять решение о внедрении электронной валюты может пилотный проект, подготовка к которому уже началась", - приводит его слова агентство "РБК-Украина". По словам Шабана, в центробанке изучают целесообразность введения собственной розничной цифровой валюты (CBDC) - е-гривны, которая должна стать дополнением к наличным и средствам, хранящимся на счетах. Шабан добавил, что проект планируют провести на основе технологии DLT (Distributed Ledger Technology) с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг.
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нацбанк украины, финансы
Экономика, Нацбанк Украины, Финансы
11:12 29.01.2025
 
Центробанк Украины подготовит проект собственной цифровой валюты

Национальный банк Украины готовит проект собственной цифровой валюты

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ, центробанк) готовит пилотный проект внедрения электронной формы национальной валюты - е-гривны, сообщил замглавы регулятора Алексей Шабан.
"Решение о масштабном выпуске е-гривны пока не принято, но помочь принять решение о внедрении электронной валюты может пилотный проект, подготовка к которому уже началась", - приводит его слова агентство "РБК-Украина".
По словам Шабана, в центробанке изучают целесообразность введения собственной розничной цифровой валюты (CBDC) - е-гривны, которая должна стать дополнением к наличным и средствам, хранящимся на счетах.
Шабан добавил, что проект планируют провести на основе технологии DLT (Distributed Ledger Technology) с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
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