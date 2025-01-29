https://1prime.ru/20250129/ukraina-854523719.html

На Украине мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, сообщают СМИ

На Украине мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, сообщают СМИ - 29.01.2025, ПРАЙМ

На Украине мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, сообщают СМИ

Ради выполнения количественных показателей сотрудники украинских военкоматов мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ряды ВСУ, | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T13:04+0300

2025-01-29T13:04+0300

2025-01-29T13:04+0300

украина

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Ради выполнения количественных показателей сотрудники украинских военкоматов мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ряды ВСУ, сообщило издание "Украинская правда". "Из "учебок" привозят всех подряд – пьяных, "накуренных", "нанюханных". Но я имею опцию отказываться от таких кадров, потому что у меня разведывательное подразделение. Конечно, не всегда удается, потому что Генштаб критикует комбатов и комбригов, если те не принимают дополнительный ресурс. Командиры стараются ставить этих людей на должности, где от них будет польза", – процитировало издание офицера украинской морской пехоты. Издание также отметило, что сотрудники военкоматов при мобилизации пытаются выполнить количественный показатель, поэтому собирают на улицах всех подряд, даже хронических алкоголиков. Военно-врачебные комиссии тоже закрывают глаза на алкоголизм и признают годными к военной службе даже тех, кто не стоит на ногах. "Как следствие, в учебные центры кое-где попадает очень специфический контингент. Во время базовой общевойсковой подготовки инструкторы обычно игнорируют алкоголизм мобилизованных. За неимением контроля военным удается покупать алкоголь и пьянствовать на учебе", - подчеркнули в публикации. Ранее украинские пленные рассказывали, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветают пьянство и употребление наркотиков. Украинское издание Нromadske со ссылкой на военнослужащих в декабре сообщало, что командование в ВСУ не ограничивается штрафами в качестве наказания для пьющих солдат - часто в качестве наказания к ним применяются меры физического воздействия, а в крайних случаях - уничтожение. Кроме того, согласно заявлению депутата Рады Марьяны Безуглой 8 ноября 2024 года, мобилизованные во время подготовки на полигонах ВСУ пьянствуют и массово дезертируют. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, в частности введя ограничение на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

https://1prime.ru/20250128/ukraina-854502414.html

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украина, всу, владимир зеленский