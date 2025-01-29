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В Госдуме назвали заблуждением призыв Зеленского надавить на Москву - 29.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали заблуждением призыв Зеленского надавить на Москву
В Госдуме назвали заблуждением призыв Зеленского надавить на Москву - 29.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали заблуждением призыв Зеленского надавить на Москву
Зеленский заблуждается, думая, что Россию можно принудить к миру. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:48+0300
2025-01-29T13:58+0300
политика
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – ПРАЙМ. Зеленский заблуждается, думая, что Россию можно принудить к миру. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко."Принудить Россию силой невозможно. Заявляя обратное, Зеленский расписывается в своих глубоких заблуждениях и отсутствии стремления к диалогу. К сожалению, делает он это не впервые", - прокомментировал слова Зеленского депутат Госдумы. Ранее Зеленский вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой". Зеленский подчеркнул, что "настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому". В то же время президент России Владимир Путин уже неоднократно заявлял о готовности рассмотреть варианты ведения мирных переговоров по конфликту на Украине. По словам Нестеренко, Россия является последовательной сторонницей мира, при условии обеспечения основ ее безопасности и выполнения задач, которые стоят перед специальной военной операцией.
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украина, россия, владимир путин, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, Владимир Зеленский
13:48 29.01.2025 (обновлено: 13:58 29.01.2025)
 
В Госдуме назвали заблуждением призыв Зеленского надавить на Москву

Нестеренко: Зеленский заблуждается, думая, что Россию можно принудить к миру

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – ПРАЙМ. Зеленский заблуждается, думая, что Россию можно принудить к миру. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
"Принудить Россию силой невозможно. Заявляя обратное, Зеленский расписывается в своих глубоких заблуждениях и отсутствии стремления к диалогу. К сожалению, делает он это не впервые", - прокомментировал слова Зеленского депутат Госдумы.
Ранее Зеленский вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой". Зеленский подчеркнул, что "настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому". В то же время президент России Владимир Путин уже неоднократно заявлял о готовности рассмотреть варианты ведения мирных переговоров по конфликту на Украине.
По словам Нестеренко, Россия является последовательной сторонницей мира, при условии обеспечения основ ее безопасности и выполнения задач, которые стоят перед специальной военной операцией.
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ПолитикаУКРАИНАРОССИЯВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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