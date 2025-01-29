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Украина начала консультации с ЕС о замещении грантовой помощи США - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Украина начала консультации с ЕС о замещении грантовой помощи США
Украина начала консультации с ЕС о замещении грантовой помощи США - 29.01.2025, ПРАЙМ
Украина начала консультации с ЕС о замещении грантовой помощи США
Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID, сообщили в среду в комитете по | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T15:40+0300
2025-01-29T15:40+0300
политика
украина
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МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID, сообщили в среду в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.По данным украинского телеканала "Общественное", украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине. "К сожалению, масштаб проблем, с которыми столкнулась Украина… в связи с прекращением американской помощи, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Украинские организации и другие субъекты, получавшие гранты от USAID, не имели времени подготовиться к таким резким изменениям… На парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи — хотя бы на то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте украинского парламента. Именно благодаря грантовой поддержке выживали украинские медиа и эта помощь была едва ли не единственным вариантом для функционирования проектов в сфере культуры и СМИ, отметили в Раде. Также ранее директор института массовой информации Оксана Романюк дала комментарий последствиям трехмесячной заморозки американской помощи для медиарынка Украины. По словам Романюк, девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования.
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украина, ес, сша, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, ЕС, США, Дональд Трамп
15:40 29.01.2025
 
Украина начала консультации с ЕС о замещении грантовой помощи США

Верховная Рада: Украина и ЕС рассмотрят возможность замещения американской помощи USAID

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID, сообщили в среду в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.
По данным украинского телеканала "Общественное", украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
"К сожалению, масштаб проблем, с которыми столкнулась Украина… в связи с прекращением американской помощи, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Украинские организации и другие субъекты, получавшие гранты от USAID, не имели времени подготовиться к таким резким изменениям… На парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи — хотя бы на то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте украинского парламента.
Именно благодаря грантовой поддержке выживали украинские медиа и эта помощь была едва ли не единственным вариантом для функционирования проектов в сфере культуры и СМИ, отметили в Раде.
Также ранее директор института массовой информации Оксана Романюк дала комментарий последствиям трехмесячной заморозки американской помощи для медиарынка Украины. По словам Романюк, девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования.
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