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На Украине раскрыли схему нелегального выезда военных в Европу
На Украине раскрыли схему нелегального выезда военных в Европу - 29.01.2025, ПРАЙМ
На Украине раскрыли схему нелегального выезда военных в Европу
Дезертировавший из ВСУ мужчина организовал канал нелегального выезда украинских военнослужащих в Европу. Свои услуги он оценивал в 7 тысяч евро. Об этом... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T15:56+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Дезертировавший из ВСУ мужчина организовал канал нелегального выезда украинских военнослужащих в Европу. Свои услуги он оценивал в 7 тысяч евро. Об этом рассказало в среду в госбюро расследований (ГБР) Украины. "Работники ГБР разоблачили и блокировали незаконный канал выезда военнослужащих в страны Европы, который организовал дезертир из Харькова. В апреле 2024 фигурант самовольно покинул место службы и переехал в Днепр (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.). Там он разработал схему незаконного заработка на знакомых военнообязанных, которые хотели уехать с Украины", - написало ГБР в Telegram-канале. По информации ведомства, он передавал "клиентам" незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов. "Вписав свои данные в документы, клиент беспрепятственно добирался до Черновцов, где его встречал сообщник организатора – местный правоохранитель. Получив 7 тысяч евро, тот сообщал искателю, что границу надо будет пересекать вне официальных пунктов пропуска… Во время обысков в автомобилях фигурантов изъято 17 копий паспортов потенциальных клиентов", - добавили в ведомстве. На Украине на период действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы.
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На Украине раскрыли схему нелегального выезда военных в Европу
Дезертир из ВСУ за 7 тысяч евро помогал военным из Украины нелегально выехать в Европу
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Дезертировавший из ВСУ мужчина организовал канал нелегального выезда украинских военнослужащих в Европу. Свои услуги он оценивал в 7 тысяч евро. Об этом рассказало в среду в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР разоблачили и блокировали незаконный канал выезда военнослужащих в страны Европы, который организовал дезертир из Харькова. В апреле 2024 фигурант самовольно покинул место службы и переехал в Днепр (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.). Там он разработал схему незаконного заработка на знакомых военнообязанных, которые хотели уехать с Украины", - написало ГБР в Telegram-канале.
По информации ведомства, он передавал "клиентам" незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов. "Вписав свои данные в документы, клиент беспрепятственно добирался до Черновцов, где его встречал сообщник организатора – местный правоохранитель. Получив 7 тысяч евро, тот сообщал искателю, что границу надо будет пересекать вне официальных пунктов пропуска… Во время обысков в автомобилях фигурантов изъято 17 копий паспортов потенциальных клиентов", - добавили в ведомстве.
На Украине на период действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы.
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