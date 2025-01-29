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Зеленский сам не верит в возможность надавить на Россию, заявили в Госдуме
Зеленский сам не верит в возможность надавить на Россию, заявили в Госдуме - 29.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский сам не верит в возможность надавить на Россию, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал мифом возможность надавить на Россию силой в вопросах украинского... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T17:11+0300
2025-01-29T17:11+0300
2025-01-29T17:26+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал мифом возможность надавить на Россию силой в вопросах украинского урегулирования. Ранее Владимир Зеленский, вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров. Зеленский призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой" и подчеркнул, что "настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому". "Принуждение России к миру с помощью силы - это миф, в который и сам Зеленский не верит. По сути, он дикарь, который скачет у изваяния идола и просит о победе, хотя знает, что это не помогает", - прокомментировал высказывание Зеленского Белик агентству РИА Новости. По словам депутата, сейчас США заняты внутренними проблемами и им не до возгласов Зеленского. "Заявление Зеленского сродни эффекту эха - голос разносится везде, а вокруг никого", - подчеркнул депутат.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский сам не верит в возможность надавить на Россию, заявили в Госдуме
Белик: возможность надавить на Россию и "приблизить мир силой" - это миф
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал мифом возможность надавить на Россию силой в вопросах украинского урегулирования.
Ранее Владимир Зеленский, вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров. Зеленский призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой" и подчеркнул, что "настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому".
"Принуждение России к миру с помощью силы - это миф, в который и сам Зеленский не верит. По сути, он дикарь, который скачет у изваяния идола и просит о победе, хотя знает, что это не помогает", - прокомментировал высказывание Зеленского Белик агентству РИА Новости.
По словам депутата, сейчас США заняты внутренними проблемами и им не до возгласов Зеленского.
"Заявление Зеленского сродни эффекту эха - голос разносится везде, а вокруг никого", - подчеркнул депутат.
В Госдуме назвали заблуждением призыв Зеленского надавить на Москву