https://1prime.ru/20250129/ukraina-854533486.html

Зеленский сам не верит в возможность надавить на Россию, заявили в Госдуме

Зеленский сам не верит в возможность надавить на Россию, заявили в Госдуме - 29.01.2025, ПРАЙМ

Зеленский сам не верит в возможность надавить на Россию, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал мифом возможность надавить на Россию силой в вопросах украинского... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T17:11+0300

2025-01-29T17:11+0300

2025-01-29T17:26+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал мифом возможность надавить на Россию силой в вопросах украинского урегулирования. Ранее Владимир Зеленский, вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров. Зеленский призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой" и подчеркнул, что "настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому". "Принуждение России к миру с помощью силы - это миф, в который и сам Зеленский не верит. По сути, он дикарь, который скачет у изваяния идола и просит о победе, хотя знает, что это не помогает", - прокомментировал высказывание Зеленского Белик агентству РИА Новости. По словам депутата, сейчас США заняты внутренними проблемами и им не до возгласов Зеленского. "Заявление Зеленского сродни эффекту эха - голос разносится везде, а вокруг никого", - подчеркнул депутат.

https://1prime.ru/20250129/ukraina-854525476.html

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россия, украина, владимир зеленский, владимир путин