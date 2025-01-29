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Водка и огурцы подорожали на 1%, яйца подешевели на 0,8% с 21 по 27 января

Водка и огурцы подорожали на 1%, яйца подешевели на 0,8% с 21 по 27 января - 29.01.2025, ПРАЙМ

Водка и огурцы подорожали на 1%, яйца подешевели на 0,8% с 21 по 27 января

Водка и огурцы в России подорожали на 1% и 1,1% соответственно в период 21-27 января, а куриные яйца за это же время подешевели на 0,8%, свидетельствуют данные... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:42+0300

2025-01-29T19:42+0300

2025-01-29T19:42+0300

экономика

росстат

водка

яйца

продукты питания

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Водка и огурцы в России подорожали на 1% и 1,1% соответственно в период 21-27 января, а куриные яйца за это же время подешевели на 0,8%, свидетельствуют данные Росстата. За неделю выросли цены на сыры (на 0,9%), чай (подорожал на 0,8%), сметану, муку пшеничную, макаронные изделия и вермишель (на 0,6%), рыбу мороженую (на 0,5%), говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко пастеризованное, масло подсолнечное, а также обеды в столовой, кафе, закусочной (на 0,4%). Согласно представленным данным, сосиски, сардельки, молоко ультрапастеризованное, творог, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной и пшеничный, соль поваренная и печенье подорожали на 0,3%, сливочное масло, маргарин и пшено - на 0,2%, а смеси сухие молочные для детского питания подорожали на 0,1%. Что касается плодоовощной продукции, кроме огурцов выросла цена на картофель (на 0,9%), яблоки и лук репчатый подорожали на 0,7%, свекла столовая - на 0,4%, бананы - на 0,3%, капуста белокочанная - на 0,2%, и морковь - на 0,1%. Цены снижались в следующих категориях: куриное мясо и помидоры (на 0,3%), гречневая крупа (на 0,2%), баранина, консервы мясные для детского питания и рис (на 0,1%). Как отметил исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков, ценовая динамика на томаты и огурцы находится в пределах продовольственной инфляции - ежегодно цены на огурцы растут до февраля, а на томаты - до мая. Дальше они снижаются за счет поступления нового урожая овощей. "Вместе с тем по итогам 2025 года прогнозируется увеличение валового сбора овощей защищенного грунта до 2%, что обусловлено интенсификацией производства, модернизацией устаревших теплиц, выходом тепличных комбинатов на плановую мощность и строительством новых, в частности на Дальнем Востоке", - цитирует его пресс-служба Минсельхоза.

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росстат, водка, яйца, продукты питания