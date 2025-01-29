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Во Франции назвали город, наиболее подходящий для встречи Путина и Трампа
Во Франции назвали город, наиболее подходящий для встречи Путина и Трампа - 29.01.2025, ПРАЙМ
Во Франции назвали город, наиболее подходящий для встречи Путина и Трампа
Предложение президента Сербии Александра Вучича провести в Белграде российско-американский саммит по Украине заслуживает внимания. Об этом говорится в материале | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T14:18+0300
2025-01-29T14:18+0300
2025-01-29T14:18+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Предложение президента Сербии Александра Вучича провести в Белграде российско-американский саммит по Украине заслуживает внимания. Об этом говорится в материале французского издания Valeurs actuelles.В издании заметили, что сербская столица является подходящим местом для встречи из-за исторической роли Сербии как моста между Востоком и Западом."И Дональд Трамп, и Владимир Путин в Сербии пользуются большой популярностью", - заметил автор материала.Отмечается, что Сербия, в течение веков, служит связующим звеном между Востоком и Западом, считая их партнерами, а не противниками. В 1217 году Стефан Первенец стал королем Сербии, получив корону от папы Гонория III. Его брат, будущий святой Сава, обеспечил независимость Сербской православной церкви от Византии. Благодаря сотрудничеству с Римом и Византией, Сербия получила духовную и мирскую власть.В настоящее время, Сербия продолжает придерживаться политики нейтралитета, не вмешиваясь в отношения между Россией и Западом, за исключением дипломатического участия в интересах мира.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Во Франции назвали город, наиболее подходящий для встречи Путина и Трампа
VA: Белград стал бы удачной площадкой для российско-американского саммита
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ.
Предложение президента Сербии Александра Вучича провести в Белграде российско-американский саммит по Украине заслуживает внимания. Об этом говорится
в материале французского издания Valeurs actuelles.
В издании заметили, что сербская столица является подходящим местом для встречи из-за исторической роли Сербии как моста между Востоком и Западом.
"И Дональд Трамп, и Владимир Путин в Сербии пользуются большой популярностью", - заметил автор материала.
Отмечается, что Сербия, в течение веков, служит связующим звеном между Востоком и Западом, считая их партнерами, а не противниками. В 1217 году Стефан Первенец стал королем Сербии, получив корону от папы Гонория III. Его брат, будущий святой Сава, обеспечил независимость Сербской православной церкви от Византии. Благодаря сотрудничеству с Римом и Византией, Сербия получила духовную и мирскую власть.
В настоящее время, Сербия продолжает придерживаться политики нейтралитета, не вмешиваясь в отношения между Россией и Западом, за исключением дипломатического участия в интересах мира.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Путин смеется". В США назвали автора дерзких советов Трампу по России