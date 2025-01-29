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Во Франции назвали город, наиболее подходящий для встречи Путина и Трампа - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Во Франции назвали город, наиболее подходящий для встречи Путина и Трампа
Во Франции назвали город, наиболее подходящий для встречи Путина и Трампа - 29.01.2025, ПРАЙМ
Во Франции назвали город, наиболее подходящий для встречи Путина и Трампа
Предложение президента Сербии Александра Вучича провести в Белграде российско-американский саммит по Украине заслуживает внимания. Об этом говорится в материале | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T14:18+0300
2025-01-29T14:18+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Предложение президента Сербии Александра Вучича провести в Белграде российско-американский саммит по Украине заслуживает внимания. Об этом говорится в материале французского издания Valeurs actuelles.В издании заметили, что сербская столица является подходящим местом для встречи из-за исторической роли Сербии как моста между Востоком и Западом."И Дональд Трамп, и Владимир Путин в Сербии пользуются большой популярностью", - заметил автор материала.Отмечается, что Сербия, в течение веков, служит связующим звеном между Востоком и Западом, считая их партнерами, а не противниками. В 1217 году Стефан Первенец стал королем Сербии, получив корону от папы Гонория III. Его брат, будущий святой Сава, обеспечил независимость Сербской православной церкви от Византии. Благодаря сотрудничеству с Римом и Византией, Сербия получила духовную и мирскую власть.В настоящее время, Сербия продолжает придерживаться политики нейтралитета, не вмешиваясь в отношения между Россией и Западом, за исключением дипломатического участия в интересах мира.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
14:18 29.01.2025
 
Во Франции назвали город, наиболее подходящий для встречи Путина и Трампа

VA: Белград стал бы удачной площадкой для российско-американского саммита

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Предложение президента Сербии Александра Вучича провести в Белграде российско-американский саммит по Украине заслуживает внимания. Об этом говорится в материале французского издания Valeurs actuelles.
В издании заметили, что сербская столица является подходящим местом для встречи из-за исторической роли Сербии как моста между Востоком и Западом.
Дональд Трамп, и Владимир Путин в Сербии пользуются большой популярностью", - заметил автор материала.
Отмечается, что Сербия, в течение веков, служит связующим звеном между Востоком и Западом, считая их партнерами, а не противниками. В 1217 году Стефан Первенец стал королем Сербии, получив корону от папы Гонория III. Его брат, будущий святой Сава, обеспечил независимость Сербской православной церкви от Византии. Благодаря сотрудничеству с Римом и Византией, Сербия получила духовную и мирскую власть.
В настоящее время, Сербия продолжает придерживаться политики нейтралитета, не вмешиваясь в отношения между Россией и Западом, за исключением дипломатического участия в интересах мира.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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