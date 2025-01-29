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В Совфеде заметили подготовку Запада к дискредитации выборов в Госдуму

В Совфеде заметили подготовку Запада к дискредитации выборов в Госдуму - 29.01.2025, ПРАЙМ

В Совфеде заметили подготовку Запада к дискредитации выборов в Госдуму

Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета РФ зафиксировала активную подготовку Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму,... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T10:58+0300

2025-01-29T10:58+0300

2025-01-29T11:04+0300

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МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета РФ зафиксировала активную подготовку Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму, которые состоятся в 2026 году. Об этом говорится в докладе комиссии, размещенном на сайте СФ. "Комиссия фиксирует активную подготовку стран Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году", - отмечается в документе. Как отметили сенаторы, США и их сателлиты уже производили тестовые попытки вмешательства в российские выборы в 2024 году. Они производились при поддержке разного рода иноагентов, как физических, так юридических лиц. Недоброжелатели России после бегства большинства их наймитов из числа "несистемной оппозиции" делают попытки обновить ряды их исполнителей внутри нашей страны, отмечают в Совфеде. "Так, по имеющимся данным, натовцы сулят теперь лояльным им гражданам РФ так называемые гранты - в размере порядка 25 тысяч евро "в одни руки" для реализации антироссийских по сути проектов. В итоге зарубежные противники Отечества надеются собрать персональные данные потенциальных кандидатов на вербовку", - говорится в докладе. Помимо вышеупомянутых инструментов, которые ежегодно применяются для нарушения избирательных процедур в России, Совфед в докладе также отмечают опасность использование в предстоящих выборах искусственного интеллекта.

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