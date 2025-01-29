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Россияне останутся без длинных выходных в феврале и марте

Россияне останутся без длинных выходных в феврале и марте - 29.01.2025, ПРАЙМ

Россияне останутся без длинных выходных в феврале и марте

В 2025 году россиян ждет несколько изменений в привычном графике праздничных дней, связанных с особенностями формирования производственного календаря. Почему в... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T03:03+0300

2025-01-29T03:03+0300

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бизнес

общество

дмитрий дударев

календарь

праздники

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В 2025 году россиян ждет несколько изменений в привычном графике праздничных дней, связанных с особенностями формирования производственного календаря. Почему в феврале на День защитника Отечества и в марте на Международный женский день не будет привычных длинных выходных, рассказал агентству “Прайм” директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.23 февраля 2025 года выпадает на воскресенье, а это уже выходной день при стандартной рабочей неделе. Право на дополнительный день отдыха за этот праздник сохраняется, но он перенесен на 8 мая, чтобы продлить майские праздники. Такой подход обеспечивает равномерное распределение длинных выходных в течение года. Это решение объясняется необходимостью оптимизировать рабочий календарь и предложить россиянам более удобный график отдыха.8 марта 2025 года приходится на субботу, что также является выходным днем при пятидневной рабочей неделе. Дополнительный день отдыха за этот праздник перенесен на пятницу, 13 июня, чтобы сформировать длинный уикенд. Этот перенос позволяет компенсировать отсутствие дополнительных выходных в марте и продлить отдых в начале лета. Кроме того, 7 марта, накануне праздника, рабочий день будет сокращен на один час, что частично смягчает ситуацию.Правительство стремится избежать перекоса в расписании и сделать длинные периоды отдыха более сбалансированными. Это важно и в части нагрузки на экономику, когда слишком длинные праздничные периоды в первой половине года могут повлиять на рабочие процессы, и в части учета климатических особенностей нашей страны. Более длинные праздники в мае, например, позволят гражданам страны провести больше времени на природе.Таким образом, хотя в феврале и марте 2025 года россияне не получат традиционных трехдневных выходных, переносы на май и июнь предоставят возможность для более длительного отдыха в другие периоды года.

https://1prime.ru/20241130/vykhodnoy-853221638.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , дмитрий дударев, календарь, праздники