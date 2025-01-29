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"Инарктика" нарастила объем выручки до рекордных показателей

"Инарктика" нарастила объем выручки до рекордных показателей - 29.01.2025, ПРАЙМ

"Инарктика" нарастила объем выручки до рекордных показателей

Выручка занимающейся товарным выращиванием рыбы "Инарктики" в 2024 году увеличилась на 10,5% по сравнению с 2023 годом, составив исторически высокий показатель... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T09:34+0300

2025-01-29T09:34+0300

2025-01-29T09:34+0300

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инарктика

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Выручка занимающейся товарным выращиванием рыбы "Инарктики" в 2024 году увеличилась на 10,5% по сравнению с 2023 годом, составив исторически высокий показатель 31,5 миллиарда рублей, в свою очередь объем продаж за тот же период снизился на 8,9%, до 25,7 тысячи тонн, сообщила компания. "ПАО "Инарктика"… объявляет данные неаудированной управленческой отчетности за 12 месяцев 2024 года… Консолидированная выручка компании за 2024 год увеличилась на 10,5% по сравнению с 2023 годом и составила 31,5 миллиарда рублей - исторически высокий показатель. Объем продаж составил 25,7 тысячи тонн по итогам 2024 года, показав снижение к предыдущему году на 8,9%", - говорится в сообщении. Кроме того, биомасса рыбы в воде на конец 2024 года составила 22,6 тысячи тонн, снизившись относительно 2023 года на 33,5%. В компании отмечают, что причинами сокращения объема продаж и биомассы рыбы в воде стали сдвиг зарыбления в 2023 году, а также ряд биологических рисков, реализовавшихся в первом полугодии прошлого года. ПАО "Инарктика" - управляющая компания группы, крупнейшего производителя аквакультурного лосося и морской форели в России. Владеет 12 действующими фермами - девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тысяч тонн красной рыбы.

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инарктика, бизнес