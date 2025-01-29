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Задолженность по зарплате в России за декабрь выросла на 43,5%

Задолженность по зарплате в России за декабрь выросла на 43,5% - 29.01.2025, ПРАЙМ

Задолженность по зарплате в России за декабрь выросла на 43,5%

Суммарная задолженность по зарплате в России за декабрь выросла на 153,9 миллиона рублей, или на 43,5%, и на 1 января составила 507,9 миллиона рублей, сообщил... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:11+0300

2025-01-29T19:11+0300

2025-01-29T19:11+0300

экономика

зарплата

росстат

рынок труда

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за декабрь выросла на 153,9 миллиона рублей, или на 43,5%, и на 1 января составила 507,9 миллиона рублей, сообщил Росстат. "На 1 января 2025 года суммарная задолженность по заработной плате составила 507,9 миллиона рублей и по сравнению с 1 декабря 2024 года увеличилась на 153,9 миллиона рублей или 43,5%, с 1 января 2024 года – на 160,9 миллиона рублей или 46,4%", - говорится в публикации ведомства. Росстат отмечает, что данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января 2025 года на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 394,7 миллиона рублей (77,7%), в 2023 году – 45,9 миллиона рублей (9%), в 2022 году и ранее – 67,3 миллиона рублей (13,3%). С задержкой выплаты заработной платы на 1 января столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций. "По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство – 53%; обрабатывающие производства – 20,2%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 12,2%; транспорт – 5,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 4,1%; добыча полезных ископаемых – 2,1%; научные исследования и разработки – 1,5%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 0,4%; деятельность в области культуры, искусства, теле- и радиовещания, прочих информационных услуг – 0,4%; образование – 0,1%", - пишет Росстат.

https://1prime.ru/20250129/inflyatsiya-854536742.html

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зарплата, росстат, рынок труда