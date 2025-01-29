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Белый дом заявил, что запрет финансирования программ сохраняется

Белый дом заявил, что запрет финансирования программ сохраняется - 29.01.2025, ПРАЙМ

Белый дом заявил, что запрет финансирования программ сохраняется

Белый дом разъяснил, что аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США о приостановке финансирования ряда федеральных программ не... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T22:06+0300

2025-01-29T22:06+0300

2025-01-29T22:06+0300

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Белый дом разъяснил, что аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США о приостановке финансирования ряда федеральных программ не означает полной отмены ограничений, а лишь устраняет путаницу, возникшую после судебных исков. Как поясняется в разъяснениях OMB, меморандум М-25-13 предусматривал временную приостановку финансирования ряда федеральных программ, подпадающих под действие указов президента США Дональда Трампа. В их числе - пересмотр внешней помощи, отказ от ряда экологических инициатив и прекращение поддержки программ, связанных с гендерной идеологией. При этом социальные выплаты, такие как Medicare, Medicaid и студенческие кредиты, изначально не подпадали под ограничения. "Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, подчеркнув, что указы президента о финансировании федеральных программ остаются в силе и будут "строго исполняться". Ранее в среду СМИ сообщили, что администрация Трампа аннулировала этот меморандум, после чего некоторые источники восприняли эту информацию как полную отмену заморозки финансирования. Однако Белый дом пояснил, что отмена документа была необходима для устранения правовой неопределенности после судебных исков, но сам запрет на финансирование ряда программ, противоречащих политике президента США, остается в силе и будет строго исполняться.

https://1prime.ru/20250129/tramp-854539384.html

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сша, дональд трамп