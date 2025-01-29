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"В течение недель". На Западе предупредили Зеленского о грядущей катастрофе
"В течение недель". На Западе предупредили Зеленского о грядущей катастрофе - 29.01.2025, ПРАЙМ
"В течение недель". На Западе предупредили Зеленского о грядущей катастрофе
В случае падения Красноармейска (украинское название — Покровск) главу киевского режима Владимира Зеленского ожидает политический кризис и дальнейшее... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T09:32+0300
2025-01-29T09:32+0300
2025-01-29T09:32+0300
политика
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В случае падения Красноармейска (украинское название — Покровск) главу киевского режима Владимира Зеленского ожидает политический кризис и дальнейшее устранение. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил британский аналитик Александр Меркурис."В течение нескольких недель, когда начнутся бои за Покровск, и, особенно, когда он падет, тогда разразится политический кризис в Киеве, который окончательно сметет Зеленского прочь", — отметил эксперт.Меркурис также указал на тяжелое положение ВСУ на передовой и заявление главы ГУР Кирилла Буданова* о возможной угрозе существованию Украины, если переговоры с Россией не начнутся до конца лета.Аналитик предположил, что Зеленский становится главным препятствием на пути к переговорам и его настойчивость в продолжении конфликта приведет к политическому кризису.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20250128/ukraina-854487198.html
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запад, украина, владимир зеленский
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"В течение недель". На Западе предупредили Зеленского о грядущей катастрофе
Меркурис: падение Красноармейска приведет к политическому кризису в Киеве
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ.
В случае падения Красноармейска (украинское название — Покровск) главу киевского режима Владимира Зеленского ожидает политический кризис и дальнейшее устранение. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил
британский аналитик Александр Меркурис.
"В течение нескольких недель, когда начнутся бои за Покровск, и, особенно, когда он падет, тогда разразится политический кризис в Киеве, который окончательно сметет Зеленского прочь", — отметил эксперт.
Меркурис также указал на тяжелое положение ВСУ на передовой и заявление главы ГУР Кирилла Буданова* о возможной угрозе существованию Украины, если переговоры с Россией не начнутся до конца лета.
Аналитик предположил, что Зеленский становится главным препятствием на пути к переговорам и его настойчивость в продолжении конфликта приведет к политическому кризису.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением