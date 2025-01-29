https://1prime.ru/20250129/zerno-854520515.html
Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна
Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна - 29.01.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна
Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:21+0300
2025-01-29T11:21+0300
2025-01-29T11:34+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
зерно
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут."Неплохой у нас потенциал по экспорту. В прошлом году мы с вами экспортировали рекордный объем зерновых, 72 миллиона тонн по году мы вывезли. Конечно, это стало возможно благодаря двум большим урожаям предыдущих лет, рекордным, которые у нас с вами были, мы вывезли рекордный для всей истории страны и Советского Союза объем зерновых. Этот сезон у нас будет не такой, потому что собрали мы с вами меньше из-за погодных условий. Тем не менее, потенциал по сезону, то есть 1 июля по 1 июля, мы видим порядка 57 миллионов тонн", - сказала она, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.Министр отметила, что Россия уже экспортировала в первом полугодии сельхозсезона 37 миллионов тонн, а также установила квоты на вывоз зерна, "чтобы как раз обеспечить внутренние потребности рынка".
https://1prime.ru/20250128/zerno-854503462.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_315:0:2034:1289_1920x0_80_0_0_1feeeda323e622d22d3d749dd6022e69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, минсельхоз, зерно
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз, зерно
Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна
Лут: Минсельхоз потенциально прогнозирует экспорт из РФ 57 миллионов тонн зерна
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Неплохой у нас потенциал по экспорту. В прошлом году мы с вами экспортировали рекордный объем зерновых, 72 миллиона тонн по году мы вывезли. Конечно, это стало возможно благодаря двум большим урожаям предыдущих лет, рекордным, которые у нас с вами были, мы вывезли рекордный для всей истории страны и Советского Союза объем зерновых. Этот сезон у нас будет не такой, потому что собрали мы с вами меньше из-за погодных условий. Тем не менее, потенциал по сезону, то есть 1 июля по 1 июля, мы видим порядка 57 миллионов тонн", - сказала она, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.
Министр отметила, что Россия уже экспортировала в первом полугодии сельхозсезона 37 миллионов тонн, а также установила квоты на вывоз зерна, "чтобы как раз обеспечить внутренние потребности рынка".
Экспорт зерна из России достиг рекордного показателя