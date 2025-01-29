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Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна

Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна - 29.01.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна

Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T11:21+0300

2025-01-29T11:21+0300

2025-01-29T11:34+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

зерно

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут."Неплохой у нас потенциал по экспорту. В прошлом году мы с вами экспортировали рекордный объем зерновых, 72 миллиона тонн по году мы вывезли. Конечно, это стало возможно благодаря двум большим урожаям предыдущих лет, рекордным, которые у нас с вами были, мы вывезли рекордный для всей истории страны и Советского Союза объем зерновых. Этот сезон у нас будет не такой, потому что собрали мы с вами меньше из-за погодных условий. Тем не менее, потенциал по сезону, то есть 1 июля по 1 июля, мы видим порядка 57 миллионов тонн", - сказала она, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.Министр отметила, что Россия уже экспортировала в первом полугодии сельхозсезона 37 миллионов тонн, а также установила квоты на вывоз зерна, "чтобы как раз обеспечить внутренние потребности рынка".

https://1prime.ru/20250128/zerno-854503462.html

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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, зерно