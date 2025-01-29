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Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна - 29.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна
Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна - 29.01.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна
Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:21+0300
2025-01-29T11:34+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
зерно
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут."Неплохой у нас потенциал по экспорту. В прошлом году мы с вами экспортировали рекордный объем зерновых, 72 миллиона тонн по году мы вывезли. Конечно, это стало возможно благодаря двум большим урожаям предыдущих лет, рекордным, которые у нас с вами были, мы вывезли рекордный для всей истории страны и Советского Союза объем зерновых. Этот сезон у нас будет не такой, потому что собрали мы с вами меньше из-за погодных условий. Тем не менее, потенциал по сезону, то есть 1 июля по 1 июля, мы видим порядка 57 миллионов тонн", - сказала она, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.Министр отметила, что Россия уже экспортировала в первом полугодии сельхозсезона 37 миллионов тонн, а также установила квоты на вывоз зерна, "чтобы как раз обеспечить внутренние потребности рынка".
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, зерно
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз, зерно
11:21 29.01.2025 (обновлено: 11:34 29.01.2025)
 
Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта российского зерна

Лут: Минсельхоз потенциально прогнозирует экспорт из РФ 57 миллионов тонн зерна

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Неплохой у нас потенциал по экспорту. В прошлом году мы с вами экспортировали рекордный объем зерновых, 72 миллиона тонн по году мы вывезли. Конечно, это стало возможно благодаря двум большим урожаям предыдущих лет, рекордным, которые у нас с вами были, мы вывезли рекордный для всей истории страны и Советского Союза объем зерновых. Этот сезон у нас будет не такой, потому что собрали мы с вами меньше из-за погодных условий. Тем не менее, потенциал по сезону, то есть 1 июля по 1 июля, мы видим порядка 57 миллионов тонн", - сказала она, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.
Министр отметила, что Россия уже экспортировала в первом полугодии сельхозсезона 37 миллионов тонн, а также установила квоты на вывоз зерна, "чтобы как раз обеспечить внутренние потребности рынка".
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ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯМинсельхоззерно
 
 
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