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В России собрали 128 миллионов тонн зерна в 2024 году, заявила Лут

В России собрали 128 миллионов тонн зерна в 2024 году, заявила Лут - 29.01.2025, ПРАЙМ

В России собрали 128 миллионов тонн зерна в 2024 году, заявила Лут

Сбор зерна в России, согласно предварительной статистике, составил в 2024 году 128 миллионов тонн, а окончательные данные ожидаются в 130 миллионов тонн. Об... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T12:39+0300

2025-01-29T12:39+0300

2025-01-29T12:44+0300

сельское хозяйство

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Сбор зерна в России, согласно предварительной статистике, составил в 2024 году 128 миллионов тонн, а окончательные данные ожидаются в 130 миллионов тонн. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании. "Были заморозки, была засуха, дожди при уборке. Это не помешало нам собрать пятый в истории результат по зерновым. Пока по статистике у нас стоит 128 миллионов тонн. В марте по Росстату мы получим окончательные данные. Мы ожидаем, что будет 130 миллионов тонн, как мы и планировали в начале сезона", - сказала Лут. Самые первые данные по сбору зерна Росстат обнародовал в декабре. Тогда сборы в чистом весе составляли 124,96 миллиона тонн, в бункерном весе значилось 130,4 миллиона тонн. Министр уточнила, что по итогам 2024 года предварительно было собрано 30 миллионов тонн масличных, а также больше 7 миллионов тонн сои и порядка 4,7 миллиона рапса. "По всем культурам, которые мы собрали, мы полностью обеспечиваем себя для внутренних потребностей", - указала Лут.

https://1prime.ru/20250129/zerno-854520515.html

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сельское хозяйство, рф