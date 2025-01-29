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Женщины чаще мужчин покупали железнодорожные билеты в 2024 году

Женщины чаще мужчин покупали железнодорожные билеты в 2024 году - 29.01.2025, ПРАЙМ

Женщины чаще мужчин покупали железнодорожные билеты в 2024 году

Женщины чаще мужчин покупали железнодорожные билеты в 2024 году - на них пришлось 57% таких платежей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T06:53+0300

2025-01-29T06:53+0300

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бизнес

русский стандарт

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Женщины чаще мужчин покупали железнодорожные билеты в 2024 году - на них пришлось 57% таких платежей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "В 2024 году женщины чаще покупали железнодорожные билеты – на них пришлось 57% таких платежей, а на мужчин – 43%", - сказано в материалах. Там отмечается, что средний чек за один билет по итогам 2024 года вырос до 7 532 рублей с 6 062 рублей годом ранее. В свою очередь, мужчины чаще покупали билеты на самолет - 53% против 47% у женщин. Средний чек покупки одного билета по картам банка снизился по сравнению с 2023 годом на 15% - до 16 347 рублей. Аналитики также выяснили, что женщины и мужчины с одинаковой активностью пользуются услугами такси. При этом средний чек на одну поездку в такси в 2024 году вырос до 521 рубля с 425 рублей в предыдущем году. По данным исследования, средний чек за обслуживание личного авто в 2024 году вырос до 1836 рублей с 1703 рублей годом ранее. В эту категорию вошли траты на АЗС, покупки автошин, автозапчастей и аксессуаров, оплата услуг станций техобслуживания. Мужчины лидируют - на них пришлось 73% платежей в этом сегменте. Как показала статистика банка, женщины чаще мужчин пользуются общественным транспортом. В 2024 году на них пришлось 57% платежей, а на мужчин 43%. Средний чек за такую поездку снизился до 119 рублей со 141 рубля в 2023 году. В рамках исследования были изучены все операции по картам банка "Русский стандарт" за 2023 и 2024 годы в категориях "общественный транспорт" (автобус, метро, трамвай и пр.), "автомобиль" (АЗС, автошины, автозапчасти и аксессуары, станции техобслуживания), "услуги такси", "ЖД-перевозки" и "авиаперелеты".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, русский стандарт