https://1prime.ru/20250129/zoloto-854535970.html
Цена на золото колеблется
Цена на золото колеблется - 29.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото колеблется
Стоимость золота в среду вечером слабо меняется перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T18:41+0300
2025-01-29T18:41+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером слабо меняется перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,54 доллара, или на 0,02% - до 2 794,06 доллара за тройскую унцию, минутами ранее металл слабо дорожал. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,24% - до 31,575 доллара за унцию. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС, аналитики закладывают сохранение ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно направления дальнейшей политики. Сигналы ФРС могут оказать влияние на динамику котировок драгоценного металла.
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золото, фрс сша
Экономика, золото, ФРС США
Цена на золото колеблется
Цена на золото колеблется в ожидании итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером слабо меняется перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,54 доллара, или на 0,02% - до 2 794,06 доллара за тройскую унцию, минутами ранее металл слабо дорожал. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,24% - до 31,575 доллара за унцию.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС, аналитики закладывают сохранение ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%.
Рынки также будут оценивать комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно направления дальнейшей политики. Сигналы ФРС могут оказать влияние на динамику котировок драгоценного металла.
Цена на золото ускорила темпы роста