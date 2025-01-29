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Цена на золото колеблется

Цена на золото колеблется - 29.01.2025, ПРАЙМ

Цена на золото колеблется

Стоимость золота в среду вечером слабо меняется перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T18:41+0300

2025-01-29T18:41+0300

2025-01-29T18:42+0300

экономика

золото

фрс сша

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером слабо меняется перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,54 доллара, или на 0,02% - до 2 794,06 доллара за тройскую унцию, минутами ранее металл слабо дорожал. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,24% - до 31,575 доллара за унцию. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС, аналитики закладывают сохранение ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно направления дальнейшей политики. Сигналы ФРС могут оказать влияние на динамику котировок драгоценного металла.

https://1prime.ru/20250128/zoloto-854507486.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, фрс сша