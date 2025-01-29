https://1prime.ru/20250129/zoloto-854541037.html
Цена на золото усилила снижение после публикации решения ФРС
Цена на золото усилила снижение после публикации решения ФРС - 29.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото усилила снижение после публикации решения ФРС
Стоимость золота ускорила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T22:35+0300
2025-01-29T22:35+0300
2025-01-29T22:35+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 22.24 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,96 доллара, или на 0,28% - до 2 786,64 доллара за тройскую унцию. До выхода решений американского центробанка драгоценный металл дешевел до 2 792,2 доллара. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,48% - до 31,34 доллара за унцию. ФРС США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 18-19 марта.
https://1prime.ru/20250129/dollar-854540919.html
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золото, фрс сша
Экономика, золото, ФРС США
Цена на золото усилила снижение после публикации решения ФРС
Цена на золото усилила снижение после публикации решения ФРС США по ставке
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.24 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,96 доллара, или на 0,28% - до 2 786,64 доллара за тройскую унцию. До выхода решений американского центробанка драгоценный металл дешевел до 2 792,2 доллара. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,48% - до 31,34 доллара за унцию.
ФРС США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 18-19 марта.
Доллар ускорил рост к евро после сохранения ставки ФРС