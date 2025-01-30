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Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе под Вашингтоном нет
Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе под Вашингтоном нет - 30.01.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе под Вашингтоном нет
Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в результате авиакатастрофы под Вашингтоном нет. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T19:27+0300
2025-01-30T19:27+0300
2025-01-30T19:28+0300
происшествия
авиакатастрофа
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в результате авиакатастрофы под Вашингтоном нет.Глава Белого дома выразил соболезнования родным погибших.Как отметил Трамп, причины произошедшего пока неясны.
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авиакатастрофа, сша, дональд трамп
Происшествия, авиакатастрофа, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе под Вашингтоном нет
Трамп заявил, что выживших в столкновении самолета и вертолета под Вашингтоном нет
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в результате авиакатастрофы под Вашингтоном нет.
Глава Белого дома выразил соболезнования родным погибших.
Как отметил Трамп, причины произошедшего пока неясны.