https://1prime.ru/20250130/abkhaziya-854554510.html

Абхазия воспринимает РФ как союзника и партнера, отметили исследователи

Абхазия воспринимает РФ как союзника и партнера, отметили исследователи - 30.01.2025, ПРАЙМ

Абхазия воспринимает РФ как союзника и партнера, отметили исследователи

Жители Абхазии воспринимают Россию как настоящего партнера и союзника, на данный момент в республике доминируют пророссийские настроения, заявил директор по... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:46+0300

2025-01-30T12:46+0300

2025-01-30T12:47+0300

абхазия

россия

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Жители Абхазии воспринимают Россию как настоящего партнера и союзника, на данный момент в республике доминируют пророссийские настроения, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?" поделился основными выводами исследования, проведенного институтом социального маркетинга в январе 2025 года в Абхазии. "Сейчас в республике доминирующие пророссийские настроения. Декларируется на эмоциональном уровне позитивное отношение… Очень важно, что длительность и качество партнерских отношений с Российской Федерацией выделяет Россию среди всех других соседей, среди всех других стран… Сейчас Россия воспринимается чуть ли не как единственный настоящий партнер и настоящий союзник республики Абхазия", - сказал он. Директор по политическому анализу ИНСОМАР подчеркнул, что у граждан республики есть запрос на то, что Россия будет выступать партнером, если возникнет необходимость защитить суверенитет Абхазии. "Очень большой запрос и на рациональном, и на прагматическом, и на эмоциональном уровне на продолжение этих интересов. Можно говорить, что сейчас люди считают РФ той страной, которая и в будущем должна оставаться союзником и поддерживать партнерские отношения", - добавил он. Потуремский отметил, что институт социального маркетинга для работы в Абхазии направил запрос в администрацию президента республики и получил ответ, подтверждающий возможность проведения исследования.

https://1prime.ru/20241230/abkhaziya-853968013.html

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абхазия, россия