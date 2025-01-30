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"Аэрофлот" утроил перевозки пассажиров между Россией и Китаем - 30.01.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" утроил перевозки пассажиров между Россией и Китаем
"Аэрофлот" утроил перевозки пассажиров между Россией и Китаем - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" утроил перевозки пассажиров между Россией и Китаем
Группа "Аэрофлот" в 2024 году утроила перевозки пассажиров между Россией и Китаем по сравнению с предыдущим годом - почти до 830 тысяч человек, сообщили РИА... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T01:17+0300
2025-01-30T01:17+0300
бизнес
россия
китай
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в 2024 году утроила перевозки пассажиров между Россией и Китаем по сравнению с предыдущим годом - почти до 830 тысяч человек, сообщили РИА Новости в компании. "Группа "Аэрофлот" перевезла почти 830 тысяч пассажиров на китайских направлениях в 2024 году. Это в 3 раза больше показателей 2023 года", - рассказали в компании. Там добавили, что самыми популярными направлениями стали Санья, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Гонконг. Рейсы в Китай выполнялись из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска. Другие российские авиаперевозчики на совещании с делегацией посольства КНР в РФ 22 января тоже высказали заинтересованность в увеличении рейсов в Китай. Интерес россиян к путешествиям в Азию растет. Аналитики "Мегафона" и "Слетать.ру" в середине января подсчитали для РИА Новости, что во время новогодних праздников там отдохнуло на треть больше россиян, чем за тот же период в 2024 году. Китай стал одним из лидеров по пассажиропотоку.
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192
40
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бизнес, россия, китай
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ
01:17 30.01.2025
 
"Аэрофлот" утроил перевозки пассажиров между Россией и Китаем

"Аэрофлот" в 2024 году утроил перевозки пассажиров между Россией и Китаем

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в 2024 году утроила перевозки пассажиров между Россией и Китаем по сравнению с предыдущим годом - почти до 830 тысяч человек, сообщили РИА Новости в компании.
"Группа "Аэрофлот" перевезла почти 830 тысяч пассажиров на китайских направлениях в 2024 году. Это в 3 раза больше показателей 2023 года", - рассказали в компании.
Там добавили, что самыми популярными направлениями стали Санья, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Гонконг. Рейсы в Китай выполнялись из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска.
Другие российские авиаперевозчики на совещании с делегацией посольства КНР в РФ 22 января тоже высказали заинтересованность в увеличении рейсов в Китай.
Интерес россиян к путешествиям в Азию растет. Аналитики "Мегафона" и "Слетать.ру" в середине января подсчитали для РИА Новости, что во время новогодних праздников там отдохнуло на треть больше россиян, чем за тот же период в 2024 году. Китай стал одним из лидеров по пассажиропотоку.
 
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