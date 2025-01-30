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Два аэропорта закрыты в Хабаровском крае из-за расчистки ВПП от снега - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Два аэропорта закрыты в Хабаровском крае из-за расчистки ВПП от снега
Два аэропорта закрыты в Хабаровском крае из-за расчистки ВПП от снега - 30.01.2025, ПРАЙМ
Два аэропорта закрыты в Хабаровском крае из-за расчистки ВПП от снега
Два аэропорта закрыты в Хабаровском крае из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает авиакомпания "Хабаровские авиалинии". | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T03:33+0300
2025-01-30T03:33+0300
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ХАБАРОВСК, 30 янв - ПРАЙМ. Два аэропорта закрыты в Хабаровском крае из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает авиакомпания "Хабаровские авиалинии". Ранее синоптики спрогнозировали непогоду со снегом, метелью и порывистым ветром до 15-22 метров в секунду 28 и 29 января в южных и центральных районах Хабаровского края, а также на побережье Татарского пролива. На дорогах образовался снежный накат и заносы. "Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 12.00 (05.00 мск) на расчистку ВПП от снега. Аэропорт Май-Гатка (Советская Гавань) закрыт до 11.00 (04.00мск) на очистку ВПП от снега. Судя по свежим фотографиям, воздушную авиагавань придется откапывать в буквальном смысле слова. 28 января здесь выпало 24 миллиметра осадков, 29 января - ещё 47 миллиметров", - говорится в сообщении "Хабавиа". Со вторника ограничено движение для автобусов на федеральной трассе "Хабаровск - Лидога - Ванино" на участках с 420-го по 533-й километр (автодорога Лидога - Ванино в границах Ванинского муниципального района). Со среды - ограничение для движения автобусов на региональных автомобильных дорогах город Советская Гавань - рабочий поселок Ванино и подъезд к поселку Монгохто и по федеральной автомобильной дороге Р-297 Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск. Кроме того, администрация Амурского муниципального района сообщила, что с вечера вторника была закрыта ледовая переправа город Амурск - село Вознесенское в связи с ухудшением погоды. По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в Ванинском, Вяземском, Советско - Гаванском, Николаевском, Хабаровском, имени Лазо районах края.
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03:33 30.01.2025
 
Два аэропорта закрыты в Хабаровском крае из-за расчистки ВПП от снега

Два аэропорта закрыты в Хабаровском крае из-за расчистки ВПП от снега

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ХАБАРОВСК, 30 янв - ПРАЙМ. Два аэропорта закрыты в Хабаровском крае из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
Ранее синоптики спрогнозировали непогоду со снегом, метелью и порывистым ветром до 15-22 метров в секунду 28 и 29 января в южных и центральных районах Хабаровского края, а также на побережье Татарского пролива. На дорогах образовался снежный накат и заносы.
"Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 12.00 (05.00 мск) на расчистку ВПП от снега. Аэропорт Май-Гатка (Советская Гавань) закрыт до 11.00 (04.00мск) на очистку ВПП от снега. Судя по свежим фотографиям, воздушную авиагавань придется откапывать в буквальном смысле слова. 28 января здесь выпало 24 миллиметра осадков, 29 января - ещё 47 миллиметров", - говорится в сообщении "Хабавиа".
Со вторника ограничено движение для автобусов на федеральной трассе "Хабаровск - Лидога - Ванино" на участках с 420-го по 533-й километр (автодорога Лидога - Ванино в границах Ванинского муниципального района). Со среды - ограничение для движения автобусов на региональных автомобильных дорогах город Советская Гавань - рабочий поселок Ванино и подъезд к поселку Монгохто и по федеральной автомобильной дороге Р-297 Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск.
Кроме того, администрация Амурского муниципального района сообщила, что с вечера вторника была закрыта ледовая переправа город Амурск - село Вознесенское в связи с ухудшением погоды.
По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в Ванинском, Вяземском, Советско - Гаванском, Николаевском, Хабаровском, имени Лазо районах края.
 
БизнесРОССИЯХАБАРОВСКХабаровскХабаровский крайпорт ВаниноХабаровские авиалинии
 
 
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