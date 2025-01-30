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АКРА оценило объем выпуска новых ESG-облигаций в 2025 году - 30.01.2025, ПРАЙМ
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АКРА оценило объем выпуска новых ESG-облигаций в 2025 году
АКРА оценило объем выпуска новых ESG-облигаций в 2025 году - 30.01.2025, ПРАЙМ
АКРА оценило объем выпуска новых ESG-облигаций в 2025 году
Объем выпуска новых ESG-облигаций на российском рынке в 2025 году ожидается в диапазоне от 50 до 100 миллиардов рублей, говорится в обзоре рейтингового... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T00:32+0300
2025-01-30T00:32+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Объем выпуска новых ESG-облигаций на российском рынке в 2025 году ожидается в диапазоне от 50 до 100 миллиардов рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА. "Меры стимулирующего банковского регулирования в виде пониженных риск-весов для зеленых и социальных кредитов на первых этапах смогут оказать влияние только на рынок непубличного ESG-долга, и это произойдет не ранее конца 2025 года. Если значительная часть крупных кредитных организаций воспользуется данными мерами в 2025 году, возможна частичная трансляция эффекта на рынок ESG-облигаций, но не ранее 2026 года", - говорится в обзоре. "Учитывая указанные выше предпосылки и ожидаемый высокий уровень процентных ставок, АКРА полагает, что объем выпуска ESG-облигаций на российском рынке в 2025 году будет находиться в диапазоне от 50 до 100 миллиардов рублей, а список эмитентов будет преимущественно ограничен институтами развития, компаниями с государственным участием и аффилированными с ними структурами", - считают эксперты АКРА. Совокупный объем ESG-облигаций, размещенных в России в 2024 году, составил 52,8 миллиарда рублей. Это на 63% ниже, чем в 2023 году, и на 75% меньше показателя рекордного 2021 года (211,9 миллиарда рублей). Итоговый объем размещений за 2024 год оказался на 28% меньше, чем предполагалось в базовом сценарии АКРА (73 миллиарда рублей с учетом сегмента национальных и адаптационных проектов). "Итоговый объем размещений в прошлом году мог бы быть выше фактически зафиксированного, но некоторые крупные выпуски в 2024 году были отложены или не состоялись. Как и в предыдущие годы, объем размещений ESG-облигаций на российском рынке сдерживался динамикой процентных ставок, отсутствием каких-либо регуляторных мер поддержки и повышенного спроса со стороны инвесторов в сравнении со стандартными облигациями, а также дополнительными организационными издержками при размещении ESG-облигаций", - отмечают в агентстве. Доля ESG-облигаций в совокупном объеме новых облигационных размещений на Московской бирже в 2024 году составила 0,63% по сравнению с 3% годом ранее. Если учитывать весь объем новых выпусков корпоративных облигаций, включая внебиржевые размещения и размещения на других площадках (порядка 8,9 триллиона рублей), то их доля равна 0,59%.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, москва, акра
РОССИЯ, МОСКВА, АКРА
00:32 30.01.2025
 
АКРА оценило объем выпуска новых ESG-облигаций в 2025 году

АКРА: объем выпуска новых ESG-облигаций в России в 2025 году составит от 50 до

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Объем выпуска новых ESG-облигаций на российском рынке в 2025 году ожидается в диапазоне от 50 до 100 миллиардов рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА.
"Меры стимулирующего банковского регулирования в виде пониженных риск-весов для зеленых и социальных кредитов на первых этапах смогут оказать влияние только на рынок непубличного ESG-долга, и это произойдет не ранее конца 2025 года. Если значительная часть крупных кредитных организаций воспользуется данными мерами в 2025 году, возможна частичная трансляция эффекта на рынок ESG-облигаций, но не ранее 2026 года", - говорится в обзоре.
"Учитывая указанные выше предпосылки и ожидаемый высокий уровень процентных ставок, АКРА полагает, что объем выпуска ESG-облигаций на российском рынке в 2025 году будет находиться в диапазоне от 50 до 100 миллиардов рублей, а список эмитентов будет преимущественно ограничен институтами развития, компаниями с государственным участием и аффилированными с ними структурами", - считают эксперты АКРА.
Совокупный объем ESG-облигаций, размещенных в России в 2024 году, составил 52,8 миллиарда рублей. Это на 63% ниже, чем в 2023 году, и на 75% меньше показателя рекордного 2021 года (211,9 миллиарда рублей). Итоговый объем размещений за 2024 год оказался на 28% меньше, чем предполагалось в базовом сценарии АКРА (73 миллиарда рублей с учетом сегмента национальных и адаптационных проектов).
"Итоговый объем размещений в прошлом году мог бы быть выше фактически зафиксированного, но некоторые крупные выпуски в 2024 году были отложены или не состоялись. Как и в предыдущие годы, объем размещений ESG-облигаций на российском рынке сдерживался динамикой процентных ставок, отсутствием каких-либо регуляторных мер поддержки и повышенного спроса со стороны инвесторов в сравнении со стандартными облигациями, а также дополнительными организационными издержками при размещении ESG-облигаций", - отмечают в агентстве.
Доля ESG-облигаций в совокупном объеме новых облигационных размещений на Московской бирже в 2024 году составила 0,63% по сравнению с 3% годом ранее. Если учитывать весь объем новых выпусков корпоративных облигаций, включая внебиржевые размещения и размещения на других площадках (порядка 8,9 триллиона рублей), то их доля равна 0,59%.
 
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