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"Мы — лгуны". Полковник США сделал неожиданное заявление в адрес России
"Мы — лгуны". Полковник США сделал неожиданное заявление в адрес России - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Мы — лгуны". Полковник США сделал неожиданное заявление в адрес России
США убедили президента России Владимира Путина в том, что он не может им доверять. Об этом заявил отставной полковник американских ВС Лоуренс Уилкерсон на... | 30.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. США убедили президента России Владимира Путина в том, что он не может им доверять. Об этом заявил отставной полковник американских ВС Лоуренс Уилкерсон на интервью для YouTube-канала Dialogue Works."Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны", — сказал полковник.Кроме того, Уилкерсон раскритиковал НАТО за действия в конфликте на Украине, а также призвал убрать с власти Владимира Зеленского для скорейшего проведения мирных переговоров.В Кремле не раз указывали на готовность России к переговорам, однако Зеленский еще в октябре 2022 года подписал указ о запрете ведения переговоров с российским руководством.Со стороны Запада участились мнения о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, которые могут быть потенциально опасными для интересов страны. Отметили также и особую активность НАТО у западных границ, которую альянс называет "сдерживанием российской агрессии". В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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сша, запад, нато, украина, владимир зеленский, москва, владимир путин
Политика, США, ЗАПАД, НАТО, УКРАИНА, Владимир Зеленский, МОСКВА, Владимир Путин
"Мы — лгуны". Полковник США сделал неожиданное заявление в адрес России
Полковник США заявил, что Америка убедила Путина, что им нельзя доверять
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. США убедили президента России Владимира Путина в том, что он не может им доверять. Об этом заявил отставной полковник американских ВС Лоуренс Уилкерсон на интервью для YouTube-канала Dialogue Works.
"Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны", — сказал полковник.
Кроме того, Уилкерсон раскритиковал НАТО за действия в конфликте на Украине, а также призвал убрать с власти Владимира Зеленского для скорейшего проведения мирных переговоров.
В Кремле не раз указывали на готовность России к переговорам, однако Зеленский еще в октябре 2022 года подписал указ о запрете ведения переговоров с российским руководством.
Со стороны Запада участились мнения о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, которые могут быть потенциально опасными для интересов страны. Отметили также и особую активность НАТО у западных границ, которую альянс называет "сдерживанием российской агрессии". В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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