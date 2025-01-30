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Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбета" Анохина по делу о взятке - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбета" Анохина по делу о взятке
Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбета" Анохина по делу о взятке - 30.01.2025, ПРАЙМ
Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбета" Анохина по делу о взятке
Тверской суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина по уголовному делу о... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T19:16+0300
2025-01-30T19:16+0300
криминал
взятки
суд
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина по уголовному делу о даче взятки в размере 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Анохину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласила решение судья. Защита Анохина заявила, что он полностью признал вину, дал подробные показания, изобличающие других фигурантов и коррупционную схему, написал явку с повинной. Исходя из этого, адвокаты просили ограничиться более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий. Со своей стороны, следователь заявил, что мужчина может скрыться, поскольку имеет, помимо российского, мексиканское гражданство, а также вид на жительство в Черногории. Также он сообщил, что два фигуранта этого дела скрылись, они будут объявлены в розыск. Анохин от оглашения своей позиции отказался, доверившись адвокатам. Он только сообщил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном. Суд также изучил положительную характеристику, которую на Анохина составил клуб "Химки".
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криминал, взятки, суд
Криминал, взятки, суд
19:16 30.01.2025
 
Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбета" Анохина по делу о взятке

Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбета" Анохина по делу о взятке в 60 млн рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина по уголовному делу о даче взятки в размере 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Анохину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласила решение судья.
Защита Анохина заявила, что он полностью признал вину, дал подробные показания, изобличающие других фигурантов и коррупционную схему, написал явку с повинной. Исходя из этого, адвокаты просили ограничиться более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.
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Со своей стороны, следователь заявил, что мужчина может скрыться, поскольку имеет, помимо российского, мексиканское гражданство, а также вид на жительство в Черногории. Также он сообщил, что два фигуранта этого дела скрылись, они будут объявлены в розыск.
Анохин от оглашения своей позиции отказался, доверившись адвокатам. Он только сообщил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном.
Суд также изучил положительную характеристику, которую на Анохина составил клуб "Химки".
 
Криминалвзяткисуд
 
 
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