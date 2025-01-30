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Власти США сообщили о ходе спасательных работ на месте авиакатастрофы - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Власти США сообщили о ходе спасательных работ на месте авиакатастрофы
Власти США сообщили о ходе спасательных работ на месте авиакатастрофы - 30.01.2025, ПРАЙМ
Власти США сообщили о ходе спасательных работ на месте авиакатастрофы
Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне. Об этом заявил глава столичной пожарной службы и службы... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T09:44+0300
2025-01-30T09:55+0300
происшествия
вашингтон
сша
авиакатастрофа
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ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне. Об этом заявил глава столичной пожарной службы и службы срочной медпомощи Джон Доннали. "В спасательной операции задействовано около 300 человек", - сказал Доннали на пресс-конференции в аэропорту имени Рейгана. По словам представителя местных властей, несмотря на сильный ветер и тяжелые погодные условия, которые усложняют работу спасателей, на данный момент делается все возможное, чтобы обеспечить дальнейшую безопасность пострадавших.Глава столичной пожарной службы Ричард Боннет в свою очередь добавил, что поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера вблизи Вашингтона продлится несколько дней.Авария произошла недалеко от столичного аэропорта Рейгана, где обнаружены обломки самолета Bombardier CRJ700 и вертолета Black Hawk. На борту самолета находилось 64 человека, и все они, предположительно, погибли.
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вашингтон
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40
192
40
Спасательная операция ведется на месте крушения под Вашингтоном пассажирского самолета
Спасательная операция ведется на месте крушения под Вашингтоном пассажирского самолета, столкнувшегося с военным вертолетом. Перекрыты дороги к месту происшествия, передает корреспондент РИА Новости.
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вашингтон, сша, авиакатастрофа
Происшествия, ВАШИНГТОН, США, авиакатастрофа
09:44 30.01.2025 (обновлено: 09:55 30.01.2025)
 
Власти США сообщили о ходе спасательных работ на месте авиакатастрофы

На месте падения самолета в Вашингтоне работает почти 300 человек

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ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне. Об этом заявил глава столичной пожарной службы и службы срочной медпомощи Джон Доннали.
"В спасательной операции задействовано около 300 человек", - сказал Доннали на пресс-конференции в аэропорту имени Рейгана.
По словам представителя местных властей, несмотря на сильный ветер и тяжелые погодные условия, которые усложняют работу спасателей, на данный момент делается все возможное, чтобы обеспечить дальнейшую безопасность пострадавших.
Глава столичной пожарной службы Ричард Боннет в свою очередь добавил, что поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера вблизи Вашингтона продлится несколько дней.
Авария произошла недалеко от столичного аэропорта Рейгана, где обнаружены обломки самолета Bombardier CRJ700 и вертолета Black Hawk. На борту самолета находилось 64 человека, и все они, предположительно, погибли.
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ПроисшествияВАШИНГТОНСШАавиакатастрофа
 
 
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