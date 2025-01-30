https://1prime.ru/20250130/aviakompanii-854552187.html

S7 перешли на российскую систему планирования загрузки рейсов

S7 перешли на российскую систему планирования загрузки рейсов - 30.01.2025, ПРАЙМ

S7 перешли на российскую систему планирования загрузки рейсов

Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) начала использовать российское решение для предполетного планирования загрузки рейсов – оно уже применяется в столичном... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T11:27+0300

2025-01-30T11:27+0300

2025-01-30T11:28+0300

россия

s7

авиа

авиакомпании

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) начала использовать российское решение для предполетного планирования загрузки рейсов – оно уже применяется в столичном аэропорту "Домодедово", сообщила компания. "S7 Airlines начала использование ІТ-решение ORS Weight & Balance (W&B). Оно позволяет управлять центровкой самолета - важным этапом предполетной подготовки, который влияет на безопасность полетов. Решение создано российским IT-разработчиком ORS и уже применяется авиакомпанией в аэропорту "Домодедово", - говорится в сообщении. Так, сотрудник авиакомпании с помощью данной программы выбирает нужный рейс и приступает к планированию загрузки: вносит предварительные данные по топливу, экипажу и багажу. Таким образом распределяя загрузку, можно добиться оптимальной центровки, соблюдая при этом существующие ограничения и учитывая особенности как самой загрузки, так и самолета. S7 добавила, что полный переход на систему ORS W&B во всех аэропортах маршрутной сети планируется завершить к середине 2025 года. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

https://1prime.ru/20250129/aviakompanii-854531421.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, s7, авиа, авиакомпании