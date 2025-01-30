Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
S7 перешли на российскую систему планирования загрузки рейсов - 30.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250130/aviakompanii-854552187.html
S7 перешли на российскую систему планирования загрузки рейсов
S7 перешли на российскую систему планирования загрузки рейсов - 30.01.2025, ПРАЙМ
S7 перешли на российскую систему планирования загрузки рейсов
Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) начала использовать российское решение для предполетного планирования загрузки рейсов – оно уже применяется в столичном... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T11:27+0300
2025-01-30T11:28+0300
россия
s7
авиа
авиакомпании
https://cdnn.1prime.ru/img/83446/04/834460457_0:0:3328:1873_1920x0_80_0_0_4d4b283b97764668d4ac97b7f85b6327.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) начала использовать российское решение для предполетного планирования загрузки рейсов – оно уже применяется в столичном аэропорту "Домодедово", сообщила компания. "S7 Airlines начала использование ІТ-решение ORS Weight &amp; Balance (W&amp;B). Оно позволяет управлять центровкой самолета - важным этапом предполетной подготовки, который влияет на безопасность полетов. Решение создано российским IT-разработчиком ORS и уже применяется авиакомпанией в аэропорту "Домодедово", - говорится в сообщении. Так, сотрудник авиакомпании с помощью данной программы выбирает нужный рейс и приступает к планированию загрузки: вносит предварительные данные по топливу, экипажу и багажу. Таким образом распределяя загрузку, можно добиться оптимальной центровки, соблюдая при этом существующие ограничения и учитывая особенности как самой загрузки, так и самолета. S7 добавила, что полный переход на систему ORS W&amp;B во всех аэропортах маршрутной сети планируется завершить к середине 2025 года. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
https://1prime.ru/20250129/aviakompanii-854531421.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83446/04/834460457_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_c12c9f0a69394b2895e3cb107a510009.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, s7, авиа, авиакомпании
РОССИЯ, S7, авиа, авиакомпании
11:27 30.01.2025 (обновлено: 11:28 30.01.2025)
 
S7 перешли на российскую систему планирования загрузки рейсов

S7 переходят на новую систему планирования загрузки рейсов, разработанную в России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7 Airlines на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Самолет авиакомпании S7 Airlines на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) начала использовать российское решение для предполетного планирования загрузки рейсов – оно уже применяется в столичном аэропорту "Домодедово", сообщила компания.
"S7 Airlines начала использование ІТ-решение ORS Weight & Balance (W&B). Оно позволяет управлять центровкой самолета - важным этапом предполетной подготовки, который влияет на безопасность полетов. Решение создано российским IT-разработчиком ORS и уже применяется авиакомпанией в аэропорту "Домодедово", - говорится в сообщении.
Так, сотрудник авиакомпании с помощью данной программы выбирает нужный рейс и приступает к планированию загрузки: вносит предварительные данные по топливу, экипажу и багажу. Таким образом распределяя загрузку, можно добиться оптимальной центровки, соблюдая при этом существующие ограничения и учитывая особенности как самой загрузки, так и самолета.
S7 добавила, что полный переход на систему ORS W&B во всех аэропортах маршрутной сети планируется завершить к середине 2025 года.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Авиакомпании России выполняют более 70% рейсов между Таджикистаном и РФ
Вчера, 16:06
 
РОССИЯS7авиаавиакомпании
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала