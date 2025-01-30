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Российские банки нарастили объем розничного и корпоративного кредитования

Российские банки нарастили объем розничного и корпоративного кредитования - 30.01.2025, ПРАЙМ

Российские банки нарастили объем розничного и корпоративного кредитования

Российские банки в 2024 году нарастили корпоративное кредитование на 17,9%, розничное – на 14,2%; в декабре сократили кредитование юрлиц на 0,2% к ноябрю, а... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:03+0300

2025-01-30T12:03+0300

2025-01-30T12:03+0300

банк россии

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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Российские банки в 2024 году нарастили корпоративное кредитование на 17,9%, розничное – на 14,2%; в декабре сократили кредитование юрлиц на 0,2% к ноябрю, а физлиц - на 0,5%, говорится в материалах ЦБ РФ. "Всего за 2024 год корпоративные кредиты увеличились на 17,9%, что в целом сопоставимо с результатом 2023 года (+20,7%). Более половины прироста приходится на сегменты, которые менее чувствительны к повышению ставок – кредитование уже начатых инвестиционных программ (оценочно ~45% прироста), а также строительство жилья (~16% прироста), где сохраняются относительно низкие ставки благодаря механизму проектного финансирования с использованием счетов эскроу", - сказано в материалах. "Сокращение на 0,1 триллиона рублей (-0,2%) после роста на 0,7 триллиона рублей (0,8%) в ноябре произошло за счет погашения либо урегулирования старых валютных кредитов. В результате валютные кредиты сократились на 0,9 триллиона рублей в рублевом эквиваленте (-6,5%)", - пишет ЦБ о динамике корпоративного кредитования в декабре. При этом рублевые кредиты продолжили расти (+1%, или 0,7 триллиона рублей), но медленнее, чем в ноябре (+1,5%). Это связано с жесткими денежно-кредитными условиями, сезонным повышением госрасходов в конце года и, как следствие, погашением ранее взятых кредитов на исполнение госзаказов, отмечает регулятор. Кроме того, банки в значительной мере использовали накопленный ранее запас капитала для финансирования быстрого роста, считают в Банке России. Согласно данным ЦБ, портфель розничных кредитов российских банков в декабре снизился на 0,5%, а по итогам 2024 года вырос на 14,2%. Банк России отмечает, что компании в большинстве отраслей по-прежнему достаточно прибыльны, что позволяет им обслуживать кредиты даже по текущим ставкам. Однако у некоторых компаний с высокой долговой нагрузкой могут возникнуть трудности. В целях повышения устойчивости банковского сектора ЦБ планирует ввести макропруденциальные надбавки по кредитам и облигациям крупных компаний с высокой долговой нагрузкой.

https://1prime.ru/20250124/tsb-854432766.html

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