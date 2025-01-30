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ЦБ заявил о готовности банков в России к введению антициклической надбавки - 30.01.2025, ПРАЙМ
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ЦБ заявил о готовности банков в России к введению антициклической надбавки
ЦБ заявил о готовности банков в России к введению антициклической надбавки - 30.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ заявил о готовности банков в России к введению антициклической надбавки
Банковская система в России готова к введению антициклической надбавки, при этом регулятор будет внимательно следить за ситуацией и при необходимости... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T13:56+0300
2025-01-30T13:56+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банковская система в России готова к введению антициклической надбавки, при этом регулятор будет внимательно следить за ситуацией и при необходимости корректировать свои действия, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. В начале ноября ЦБ РФ из-за кредитного перегрева скорректировал график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала. С 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля - в размере 0,5% от таких активов. Как тогда пояснил регулятор, в условиях кредитного перегрева банкам необходимо ускорить накопление буфера капитала для покрытия системных рисков. "Банковская система готова к введению антициклической набавки, в том числе ко второму шагу, по цифрам готова. То есть мы, когда… принимаем решение о том, чтобы вводить какое-то регулирование, мы, естественно, потенциал оцениваем и смотрим в том числе на то, какой остается у банков потенциал по кредитованию для того, чтобы не было кредитного сжатия", - сказал Данилов в ходе пресс-конференции по итогам развития банковского сектора в 2024 году. Также он подчеркнул, что регулятор будет отслеживать ситуацию в банковском секторе и при необходимости корректировать свои действия. "Мы, конечно, будем мониторить ситуацию очень пристально в динамике - то, как складываются обстоятельства… Этот год мы тоже будем смотреть внимательно и отслеживать ситуацию каждый месяц и соответственно корректировать при необходимости наши действия", - заявил представитель ЦБ РФ.
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банки, финансы
Банк России, Банки, Финансы
13:56 30.01.2025
 
ЦБ заявил о готовности банков в России к введению антициклической надбавки

ЦБ: российские банки готовы к введению антициклической надбавки

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банковская система в России готова к введению антициклической надбавки, при этом регулятор будет внимательно следить за ситуацией и при необходимости корректировать свои действия, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
В начале ноября ЦБ РФ из-за кредитного перегрева скорректировал график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала. С 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля - в размере 0,5% от таких активов. Как тогда пояснил регулятор, в условиях кредитного перегрева банкам необходимо ускорить накопление буфера капитала для покрытия системных рисков.
"Банковская система готова к введению антициклической набавки, в том числе ко второму шагу, по цифрам готова. То есть мы, когда… принимаем решение о том, чтобы вводить какое-то регулирование, мы, естественно, потенциал оцениваем и смотрим в том числе на то, какой остается у банков потенциал по кредитованию для того, чтобы не было кредитного сжатия", - сказал Данилов в ходе пресс-конференции по итогам развития банковского сектора в 2024 году.
Также он подчеркнул, что регулятор будет отслеживать ситуацию в банковском секторе и при необходимости корректировать свои действия. "Мы, конечно, будем мониторить ситуацию очень пристально в динамике - то, как складываются обстоятельства… Этот год мы тоже будем смотреть внимательно и отслеживать ситуацию каждый месяц и соответственно корректировать при необходимости наши действия", - заявил представитель ЦБ РФ.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
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