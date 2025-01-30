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Премьер Белоруссии направился с рабочим визитом в Казахстан - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Премьер Белоруссии направился с рабочим визитом в Казахстан
Премьер Белоруссии направился с рабочим визитом в Казахстан - 30.01.2025, ПРАЙМ
Премьер Белоруссии направился с рабочим визитом в Казахстан
Премьер Белоруссии Роман Головченко направился с рабочим визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба белорусского правительства. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T08:24+0300
2025-01-30T08:24+0300
политика
казахстан
белоруссия
роман головченко
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МИНСК, 30 янв - ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко направился с рабочим визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба белорусского правительства. "Премьер направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского правительства. Отмечается, что на полях форума пройдут встречи Головченко с первым вице-президентом Ирана Мохаммад-Резой Арефом, а также с председателем правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Кроме того, глава правительства примет участие в цифровом форуме "Digital Almaty 2025. Industrial Al: технологии для новой эры" и ознакомится с выставкой цифровых проектов Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Казахстане 30 - 31 января.
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казахстан, белоруссия, роман головченко
Политика, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, Роман Головченко
08:24 30.01.2025
 
Премьер Белоруссии направился с рабочим визитом в Казахстан

Премьер Белоруссии примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Казахстане

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© Sputnik
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МИНСК, 30 янв - ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко направился с рабочим визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба белорусского правительства.
"Премьер направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского правительства.
Отмечается, что на полях форума пройдут встречи Головченко с первым вице-президентом Ирана Мохаммад-Резой Арефом, а также с председателем правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Кроме того, глава правительства примет участие в цифровом форуме "Digital Almaty 2025. Industrial Al: технологии для новой эры" и ознакомится с выставкой цифровых проектов
Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Казахстане 30 - 31 января.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Доля России в общей торговле Белоруссии составляет 65-70%
Вчера, 00:40
 
ПолитикаКАЗАХСТАНБЕЛОРУССИЯРоман Головченко
 
 
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