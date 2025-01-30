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Премьер Белоруссии направился с рабочим визитом в Казахстан

Премьер Белоруссии направился с рабочим визитом в Казахстан - 30.01.2025, ПРАЙМ

Премьер Белоруссии направился с рабочим визитом в Казахстан

Премьер Белоруссии Роман Головченко направился с рабочим визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба белорусского правительства. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T08:24+0300

2025-01-30T08:24+0300

2025-01-30T08:24+0300

политика

казахстан

белоруссия

роман головченко

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МИНСК, 30 янв - ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко направился с рабочим визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба белорусского правительства. "Премьер направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского правительства. Отмечается, что на полях форума пройдут встречи Головченко с первым вице-президентом Ирана Мохаммад-Резой Арефом, а также с председателем правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Кроме того, глава правительства примет участие в цифровом форуме "Digital Almaty 2025. Industrial Al: технологии для новой эры" и ознакомится с выставкой цифровых проектов Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Казахстане 30 - 31 января.

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казахстан

белоруссия

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казахстан, белоруссия, роман головченко